السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

فى اليوم العالمي للنباتيين.. التأثيرات الإيجابية للنظام الغذائي النباتي

النظام الغذائي النباتي
النظام الغذائي النباتي

في الأول من أكتوبر من كل عام، نحتفل باليوم العالمي للنباتيين، وهو يوم مخصص للتوعية بفوائد تناول النظام الغذائي النباتي، فقد يبدو النباتيون مجرد أشخاص يتجنبون تناول اللحوم والمنتجات الحيوانية.

هناك العديد من الدراسات الحديثة تشير إلى أن هذا النظام الغذائي يتمتع بتأثيرات إيجابية على صحة الجسم، وفقًا لما ذكره موقع " medicalnewstoday"، ففي السطور التالية يقدم الخبراء التأثيرات الإيجابية للنظام الغذائي النباتي.

هل يساعد النظام النباتي في إنقاص الوزن؟

تحسين صحة القلب:

تشير الدراسات إلى أن النظام الغذائي النباتي يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، فعلى سبيل المثال، وجدت دراسة نشرت في مجلة "الطب والتغذية" أن الأشخاص الذين يتبعون النظام الغذائي النباتي لديهم خطر أقل بنسبة 42% في الإصابة بأمراض القلب مقارنة بأولئك الذين يتناولون اللحوم بكثرة. 

ويعزى هذا التأثير الإيجابي إلى احتواء النظام الغذائي النباتي على مصادر غنية بالألياف والأحماض الدهنية الأوميغا-3 المفيدة للقلب، والتي تساهم في خفض مستويات الكولسترول الضار.

تحسين صحة الجهاز الهضمي:

يعتبر النظام الغذائي النباتي غنيًا بالألياف، وهو عنصر غذائي أساسي لصحة الجهاز الهضمي، الألياف تعمل على تحسين عملية الهضم وامتصاص المواد الغذائية وتسهيل حركة الأمعاء. 

وفي دراسة نشرت في مجلة "التغذية" أظهرت أن الأفراد الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا يعانون بشكل أقل من الإمساك والانتفاخات والتهيجات الهضمية، بالإضافة إلى ذلك، يحتوي النظام الغذائي النباتي على مضادات الأكسدة التي تعزز صحة الجهاز الهضمي وتحميه من الالتهابات والأمراض المعوية.

في اليوم العالمي للحليب النباتي.. لماذا يجب تضمينه في النظام الغذائي؟

تحسين الوزن والصحة العامة:

قد يساهم النظام الغذائي النباتي أيضًا في تحسين الوزن والصحة العامة، تشير العديد من الدراسات إلى أن الأفراد الذين يتبعون النظام الغذائي النباتي عادة ما يكون لديهم مؤشر كتلة الجسم المنخفض ونسبة دهون أقل في الجسم، بالإضافة إلى ذلك، قد يكون النظام الغذائي النباتي مرتبطًا بتقليل خطر الإصابة بأمراض مثل السكري وارتفاع ضغط الدم ومشاكل في الكلى.

توضح الدراسات الحديثة أن النظام الغذائي النباتي له تأثيرات إيجابية على صحة الجسم، بما في ذلك تحسين صحة القلب والجهاز الهضمي والوزن. 

يحتوي النظام الغذائي النباتي على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية الهامة، مثل الألياف والأحماض الدهنية الأوميغا-3 والمضادات الأكسدة، التي تعزز الصحة وتحمي الجسم من الأمراض.

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