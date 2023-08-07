هل يساعد النظام النباتي في إنقاص الوزن؟

يعتبر النظام الغذائي النباتي من بين الأنظمة الغذائية الشهيرة والمتبعة في الوقت الحالي، ويتميز بالاعتماد على الأطعمة النباتية كالفواكه والخضروات والحبوب والمكسرات والبذور والبقوليات، ويركز هذا النظام على استبعاد اللحوم والأسماك والمنتجات الحيوانية الأخرى من النظام الغذائي.

يرغب الكثيرون في معرفة ما إذا كان النظام النباتي قادرًا على مساعدتهم في إنقاص الوزن، فهناك العديد من الدراسات التي تشير إلى أن النظام النباتي يمكن أن يسهم في فقدان الوزن بشكل فعال، فعند تناول الأطعمة النباتية، يكون الحصول على السعرات الحرارية أقل مقارنة بالأطعمة الحيوانية الدهنية والتي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والكولسترول، وفقًا لما ذكره موقع " medicalnewstoday" الطبي.

أوضح الخبراء، أن النظام النباتي غني بالألياف التي تشعرنا بالشبع لفترة أطول، وبالتالي يمكن أن يزيد من الشعور بالامتلاء ويقلل من الرغبة في تناول كميات كبيرة من الطعام، وهذا بالإضافة إلى احتوائه على مجموعة واسعة من العناصر الغذائية المفيدة مثل الفيتامينات والمعادن والمضادات الأكسدة التي تعزز الصحة العامة.

كما أن النظام النباتي ليس مناسبًا للجميع، فقد يكون هناك بعض الأشخاص الذين يحتاجون إلى مصادر أعلى من البروتينات والفيتامينات التي تتواجد بشكل رئيسي في اللحوم والمنتجات الحيوانية الأخرى.

أضاف الخبراء، أن الأطفال والنساء الحوامل والمرضى الذين يعانون من نقص فيتامين ب12 قد يكون من الأفضل لهم الحصول على هذه المكونات الغذائية من مصادر حيوانية.

ويمكن القول إن النظام الغذائي النباتي يمكن أن يكون فعالًا في إنقاص الوزن وتحسين صحة الإنسان بشكل عام، لكن يجب أن يتم تناول جميع العناصر الغذائية الضرورية للحفاظ على صحة متوازنة، فقبل اتخاذ قرار بالانتقال إلى النظام النباتي، من الأفضل استشارة الخبير الغذائي لضمان الحصول على النصائح اللازمة والتأكد من تلبية الاحتياجات الغذائية الخاصة بك.