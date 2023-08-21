الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

في اليوم العالمي للحليب النباتي.. لماذا يجب تضمينه في النظام الغذائي؟

الحليب النباتي
الحليب النباتي

الحليب النباتي بديل صحي ومستدام لحليب الألبان، ويتم الاحتفال باليوم العالمي له كل عام لزيادة الوعي حول فوائد تناوله وجعله بديلاً في النظام الغذائي اليومي.

يحتاج الجسم إلى مجموعة من العناصر الغذائية على أساس يومي للحفاظ على لياقتنا البدنية وصحتنا، يساعد الحليب النباتي على توفير نفس الشيء ويمنحنا القدرة على التحمل والقوة.

في كل عام يتم الاحتفال باليوم العالمي للحليب النباتي لزيادة الوعي حول بدائل الطعام الذي نستهلكه عادة وكيف يمكننا تحسين صحتنا من خلال التحول إلى بدائل أفضل، ويتم الاحتفال به في 22 أغسطسط من كل عام.

 

في عام 2017 دعى روبي لوكي المؤسس المشارك لـ Plant Based News  للاحتفال باليوم العالمي للحليب النباتي، فوي غضون عام بدأت الحملة لتشجيع ملايين الأشخاص على تحويل نظامهم الغذائي من حليب الألبان إلى الحليب النباتي، نظرًا لأن حليب النبات خالٍ من اللاكتوز فإنه يعتبر حليبًا مثاليًا للأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز أيضًا.


ويعتبر حليب اللوز وحليب الصويا وحليب الكاجو وحليب الأرز وحليب القنب وحليب الكتان من أشهر أنواع الألبان النباتية المتوفرة في السوق، فهي غنية بالمغذيات وخطر الكوليسترول منخفض وليست ثقيلة على الجهاز الهضمي، مما يجعلها بديلًا مثاليًا لحليب الألبان.

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