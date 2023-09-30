فى اليوم العالمي للنباتيين.. الخرافات المرتبطة بالنظام الغذائي النباتي

في عصر تزايد التحديات الصحية والبيئية التي تواجه كوكبنا، يزداد اهتمام كثير من الناس بإجراء تغييرات في نظامهم الغذائي لتحسين جودة حياتهم، ومن بين هذه التغييرات، يبرز اختيار بعضهم للانتقال إلى نظام غذائي نباتي، أو تقليل استهلاكهم للأطعمة التي تستخرج من حيوانات.

لهذا يحتفل الكثيرين في الأول من أكتوبر من كل عام باليوم العالمي للنباتيين، الذي يهدف إلى نشر الوعي بفوائد هذا النظام الغذائي والحث على تجربته، ولكن ما هي حقيقة الأطعمة النباتية؟ وهل هي فعلاً أفضل من الأطعمة الحيوانية؟ أم أنها مجرد خرافات لا أساس لها من الصحة؟.

وأكد الخبراء، أن النظام الغذائي النباتي أصبح أحد أهم الاتجاهات في الآونة الأخيرة، إلا أنه لا يزال هناك الكثير من الأساطير حول النظام الغذائي الخالي من اللحوم ومنتجات الألبان.

في السطور التالية يوضح الخبراء بموقع " greenqueen" بعض المفاهيم الخاطئة والصحيحة حول الأطعمة النباتية، ومقارنتها بالأطعمة الحيوانية من حيث التغذية والصحة والبيئة.

اليوم العالمي للنباتيين هو يوم يحتفل به في 1 أكتوبر من كل عام للتوعية بفوائد النظام الغذائي النباتي والحد من استهلاك المنتجات الحيوانية.

النظام الغذائي النباتي يعني تجنب تناول اللحوم والأسماك والبيض والألبان والعسل وأي مشتقات حيوانية أخرى، والاعتماد على الخضروات والفواكه والحبوب والبقوليات والمكسرات والبذور.

الخرافات المنتشرة حول الأطعمة النباتية:

هناك العديد من الخرافات المنتشرة حول الأطعمة النباتية، مثل أنها غير مفيدة أو غير مرضية أو غير كافية لتلبية احتياجات الجسم من البروتين والفيتامينات والمعادن.

النظام الغذائي النباتي لا يوفر ما يكفي من البروتين:

هذه واحدة من الخرافات الأكثر شيوعًا حول النظام الغذائي النباتي، فهناك العديد من الأطعمة النباتية الغنية بالبروتين بعض الأمثلة على الأطعمة الغنية بالبروتين النباتي هي العدس والفاصوليا والمكسرات والبذور والحبوب الكاملة.

وأوضح الخبراء، أن البروتينات ذات الأصل النباتي مثل البقوليات والحبوب الكاملة والمكسرات، تكون مصحوبة بالمغذيات النباتية والعناصر الأخرى التي ترتبط بكمية ونوعية حياة أكبر على المدى الطويل.

الأنظمة الغذائية النباتية مقيدة للغاية:

قد يكون التخلص من اللحوم ومنتجات الألبان وغيرها من الأنظمة الغذائية غير النباتية أمرًا صعبًا في البداية ولكن يمكن التغلب عليه بمرور الوقت، وفي بعض الوجبات يمكن استخدام البقوليات بدلا من اللحوم، حيث يمكنك صنع بدائل الجبن الخاصة بك عن طريق مزج المكسرات والتوابل.

الأنظمة الغذائية النباتية مكلفة:

يعتقد الناس خطأً أن الحفاظ على نظام غذائي نباتي كامل يمكن أن يكون مكلفًا، ومع ذلك، هذا ليس هو الحال دائما، فيمكن شراء الفواكه والخضروات الموسمية مقابل أموال أقل من الأطعمة السريعة والتي تعتمد على اللحوم.