حكاية وطن.. دورات متعمقة فى حقوق الإنسان لضباط أقسام ومراكز الشرطة

أوضح كتاب حكاية وطن الدور الذي تقوم به أكاديمية الشرطة في صقل مهارات الضباط ضمن خطة رفع الكوادر البشرية الشرطية، في إطار ما توليه وزارة الداخلية من تطوير منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة مصر منذ 10 سنوات.

وتقوم أكاديمية الشرطة بتنظيم العديد من الدورات التدريبية المتخصصة والمتعمقة في مجال حقوق الإنسان لضباط المنطقة المركزية العاملين في مجالات السجون ومراكز وأقسام الشرطة والبحث الجنائي، على مستوى مختلف المحافظات بالإضافة إلى تنظيم عدد من الدورات المماثلة للضباط العاملين في الجهات الشرطية المتخصصة للاستفادة من أكبر عدد ممكن من الضباط على مستوى الوزارة.

وخاصة الذين تستلزم طبيعة عملهم التعامل مع الجمهور من أجل تعميق مفاهيم قيم ومبادئ حقوق الإنسان لديهم وتبسيط الإجراءات الواجب اتباعها للتيسير على المواطنين وسرعة إنجاز الخدمات الخاصة بهم في يسر وسهولة.