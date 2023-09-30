السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حكاية وطن.. دورات متعمقة فى حقوق الإنسان لضباط أقسام ومراكز الشرطة

حكاية وطن
حكاية وطن

أوضح كتاب حكاية وطن الدور الذي تقوم به أكاديمية الشرطة في صقل مهارات الضباط ضمن خطة رفع الكوادر البشرية الشرطية، في إطار ما توليه وزارة الداخلية من تطوير منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة مصر منذ 10 سنوات.

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حكاية وطن.. "الداخلية" حرصت على تحسين تعامل الشرطة مع الجمهور

وتقوم أكاديمية الشرطة بتنظيم العديد من الدورات التدريبية المتخصصة والمتعمقة في مجال حقوق الإنسان لضباط المنطقة المركزية العاملين في مجالات السجون ومراكز وأقسام الشرطة والبحث الجنائي، على مستوى مختلف المحافظات بالإضافة إلى تنظيم عدد من الدورات المماثلة للضباط العاملين في الجهات الشرطية المتخصصة للاستفادة من أكبر عدد ممكن من الضباط على مستوى الوزارة.

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حكاية وطن.. استكمال التعليم لـ5041 ألف نزيل والكشف الطبي على أكثر من مليونين

 وخاصة الذين تستلزم طبيعة عملهم التعامل مع الجمهور من أجل تعميق مفاهيم قيم ومبادئ حقوق الإنسان لديهم وتبسيط الإجراءات الواجب اتباعها للتيسير على المواطنين وسرعة إنجاز الخدمات الخاصة بهم في يسر وسهولة.

كتاب حكاية وطن الكوادر البشرية الشرطية أكاديمية الشرطة مباديء حقوق الإنسان الرئيس عبدالفتاح السيسي وزارة الداخلية حكاية وطن

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