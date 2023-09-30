حكاية وطن.. "الداخلية" حرصت على تحسين تعامل الشرطة مع الجمهور

في كتاب حكاية وطن، الذي سرد لنا مراحل تطوير وزارة الداخلية من خلال طفرة تكنولوجية هائلة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، والذي لفت انتباه من يقرأه أن وزارة الداخلية حرصت على رفع كفاءة الكوادر البشرية الأمنية.

وظهر في كتاب حكاية وطن أن الدولة المصرية قد اهتمت بتحقيق الأمن وترسيخ ركائز العدالة بتنمية القدرات والمهارات للعنصر البشري لديها حتى يتسنى تنفيذ الرؤي وتطبيق مبادئ العدالة تحت مظلة تعزيز حقوق الإنسان حيث يعد العنصر البشري الركيزة الأولى التي تنطلق منها التنمية والعنصر الرئيسي في حوكمة وإدارة السياسات المختلفة.

وعليه لعبت المؤسسات الفرعية التابعة لوزارة الداخلية دورا مهما في تنمية الموارد البشرية وصقل مهاراتها حيث تولي أكاديمية الشرطة اهتماما كبيرا لترسيخ مبادري حقوق الإنسان لدى ضباط الشرطة لتمكينهم من حماية حقوق الإنسان وصون حرياته الأساسية في مختلف مراحل وإجراءات العمل الأمني خاصة تلك التي تخص تعامل المواطن مع الأجهزة الشرطية لتحسين العلاقة بين الشرطة والجمهور، ودعم جهود المشاركة الشعبية في مكافحة الجريمة والوقاية منها.