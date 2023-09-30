السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حكاية وطن.. "الداخلية" حرصت على تحسين تعامل الشرطة مع الجمهور

حكاية وطن
حكاية وطن

في كتاب حكاية وطن، الذي سرد لنا مراحل تطوير وزارة الداخلية من خلال طفرة تكنولوجية هائلة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، والذي لفت انتباه من يقرأه أن وزارة الداخلية حرصت على رفع كفاءة الكوادر البشرية الأمنية.

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كيف عززت وزارة الداخلية قيم حقوق الإنسان في عهد السيسي؟.. "حكاية وطن" يوضح

وظهر في كتاب حكاية وطن أن الدولة المصرية قد اهتمت بتحقيق الأمن وترسيخ ركائز العدالة بتنمية القدرات والمهارات للعنصر البشري لديها حتى يتسنى تنفيذ الرؤي وتطبيق مبادئ العدالة تحت مظلة تعزيز حقوق الإنسان حيث يعد العنصر البشري الركيزة الأولى التي تنطلق منها التنمية والعنصر الرئيسي في حوكمة وإدارة السياسات المختلفة.

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حكاية وطن.. كتاب يرصد كيف حققت الدولة نجاحا ملموسا فى تعزيز حقوق الإنسان

وعليه لعبت المؤسسات الفرعية التابعة لوزارة الداخلية دورا مهما في تنمية الموارد البشرية وصقل مهاراتها حيث تولي أكاديمية الشرطة اهتماما كبيرا لترسيخ مبادري حقوق الإنسان لدى ضباط الشرطة لتمكينهم من حماية حقوق الإنسان وصون حرياته الأساسية في مختلف مراحل وإجراءات العمل الأمني خاصة تلك التي تخص تعامل المواطن مع الأجهزة الشرطية لتحسين العلاقة بين الشرطة والجمهور، ودعم جهود المشاركة الشعبية في مكافحة الجريمة والوقاية منها.

كتاب حكاية وطن حكاية وطن وزارة الداخلية طفرة تكنولوجية الرئيس عبدالفتاح السيسي حماية حقوق الإنسان

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