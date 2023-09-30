كيف عززت وزارة الداخلية قيم حقوق الإنسان في عهد السيسي؟.. "حكاية وطن" يوضح

كشف كتاب حكاية وطن، عن حرص الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي تولي حكم مصر، على تعزيز قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية.

ويعد قطاع حقوق الإنسان أحد القطاعات النوعية بوزارة الداخلية المصرية، وقد أنشيء حديثا بهدف تنمية وحماية حقوق الإنسان وتعزيز قيمها ونشر ثقافتها لدى العاملين بهيئة الشرطة إعلاء لقيم تلك الحقوق بجميع القطاعات الشرطية.

وكشف كتاب حكاية وطن أن عملية إنشاء ذلك القطاع وفقا للقرار رقم 2694 لسنة 2012 بشأن إنشاء قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية مع صدور القرار الوزاري رقم 4030 لسنة 2015 بشأن تحديد الاختصاصات والواجبات التفصيلية للأجهزة التابعة، وتم تطوير أداء القطاع بشكل كبير على مدار السنوات الأخيرة.

وكشف كتاب حكاية وطن أن قطاع حقوق الإنسان يضم الإدارة العامة لحقوق الإنسان، الإدارة العامة للتواصل المجتمعي، وإدارة متابعة جرائم العنف ضد المرأة والطفل وذوي الهمم، إدارة التدريب والتثقيف.