السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حكاية وطن.. تطوير أقسام الشرطة والارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان

حكاية وطن.. تطوير
حكاية وطن.. تطوير أقسام الشرطة

كتاب حكاية وطن كشف عن تفاصيل أكبر طفرة إنشائية حدثت داخل وزارة الداخلية، منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم مصر منذ ما يقرب من 10 سنوات.

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حكاية وطن.. الداخلية عملت على رفع كفاءة الخدمات تيسيرا على المواطنين

وأوضح كتاب حكاية وطن أن الدولة المصرية قامت بتطوير عدد من أقسام الشرطة بمحافظات الجمهورية وانطلقت المرحلة الأولى من عمليات التطوير في يونيو 2020، حيث تم الانتهاء من تطوير أقسام الشرطة في عدد من المحافظات منها القاهرة والجيزة والإسكندرية وجنوب سيناء.

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حكاية وطن.. تطوير وإنشاء 8 مديريات أمن و5 مراكز إصلاح وتأهيل

وأوضح كتاب حكاية وطن أن أعمال التطوير قد شملت تطوير مكاتب حقوق الإنسان بالأقسام والاستعانة بوسائل التكنولوجيا الحديثة وميكنة إجراءات العمل بإتاحة الربط بقواعد معلومات دقيقة ومركزية من أجل الإرتقاء بمنظومة الأداء الأمني وتقليل الزمن الذي قد يستغرقه المواطن للحصول على الخدمات، فضلا عن مراعاة توحيد الشكل العام لتلك الأقسام بمظهر جمالي حضاري وإتاحة أماكن انتظار مميزة وكريمة توفر الراحة لطالبي الخدمة مع مراعاة ذوي القدرات الخاصة بمداخل تلك الأقسام.

حكاية وطن الرئيس عبدالفتاح السيسي كتاب حكاية وطن أقسام الشرطة تطوير أقسام الشرطة

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