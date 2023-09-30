حكاية وطن.. تطوير أقسام الشرطة والارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان

كتاب حكاية وطن كشف عن تفاصيل أكبر طفرة إنشائية حدثت داخل وزارة الداخلية، منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم مصر منذ ما يقرب من 10 سنوات.

وأوضح كتاب حكاية وطن أن الدولة المصرية قامت بتطوير عدد من أقسام الشرطة بمحافظات الجمهورية وانطلقت المرحلة الأولى من عمليات التطوير في يونيو 2020، حيث تم الانتهاء من تطوير أقسام الشرطة في عدد من المحافظات منها القاهرة والجيزة والإسكندرية وجنوب سيناء.

وأوضح كتاب حكاية وطن أن أعمال التطوير قد شملت تطوير مكاتب حقوق الإنسان بالأقسام والاستعانة بوسائل التكنولوجيا الحديثة وميكنة إجراءات العمل بإتاحة الربط بقواعد معلومات دقيقة ومركزية من أجل الإرتقاء بمنظومة الأداء الأمني وتقليل الزمن الذي قد يستغرقه المواطن للحصول على الخدمات، فضلا عن مراعاة توحيد الشكل العام لتلك الأقسام بمظهر جمالي حضاري وإتاحة أماكن انتظار مميزة وكريمة توفر الراحة لطالبي الخدمة مع مراعاة ذوي القدرات الخاصة بمداخل تلك الأقسام.