السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حكاية وطن.. "الداخلية" تستحدث مدونة قواعد سلوك أخلاقيات العمل الشرطى

حكاية وطن
حكاية وطن

في كتاب حكاية وطن .. بين الإنجاز والواقع الذي كشف عن إنجازات متتالية حققتها وزارة الداخلية في كل مجالات العمل الأمني، في الجمهورية الجديدة خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بقصد الارتقاء بمنظومة الأداء الأمني الشاملة.

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حكاية وطن.. جهود الداخلية دعمت مقومات الاستثمار فى عهد الرئيس السيسى

وكان من بين تلك الإنجازات ما يسمى بتحسين الأداء المؤسسي، بالتزامن مع الجهود الميدانية لحفظ الأمن بدأت الدولة المصرية مبكرا في تحسين الأداء المؤسسي لوزارة الداخلية، والأجهزة التابعة لها بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن، عبر العديد من الإجراءات، منها إصدار الوزارة لـ"مدونة قواعد سلوك أخلاقيات العمل الشرطي" وصولا إلى إعادة هيكلة قطاع مكافحة المخدرات ليصبح قطاعا لمكافحة المخدرات.

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حكاية وطن.. تفاصيل قوانين ساهمت في انتعاشة القطاع السياحي

 والجريمة المنظمة وتحويله إلى قطاع يتضمن عددا من الإدارات مثل إدارة مكافحة المخدرات وإدارى مكافحة الأسلحة والذخيرة وإدارة مكافحة الأسلحة غير المرخصة، بالإضافة إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية، ناهيك عن التوسع في تطوير وتحديث السجون وتحويلها إلى مرافق متكاملة لإعادة التأهيل، ومن أبرزها وادي النطرون الذي تم افتتاحه في عام 2021.

حكاية وطن وزارة الداخلية مجالات العمل الأمني الرئيس عبدالفتاح السيسي الأداء المؤسسي لوزارة الداخلية

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