حكاية وطن.. "الداخلية" تستحدث مدونة قواعد سلوك أخلاقيات العمل الشرطى

في كتاب حكاية وطن .. بين الإنجاز والواقع الذي كشف عن إنجازات متتالية حققتها وزارة الداخلية في كل مجالات العمل الأمني، في الجمهورية الجديدة خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بقصد الارتقاء بمنظومة الأداء الأمني الشاملة.

وكان من بين تلك الإنجازات ما يسمى بتحسين الأداء المؤسسي، بالتزامن مع الجهود الميدانية لحفظ الأمن بدأت الدولة المصرية مبكرا في تحسين الأداء المؤسسي لوزارة الداخلية، والأجهزة التابعة لها بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن، عبر العديد من الإجراءات، منها إصدار الوزارة لـ"مدونة قواعد سلوك أخلاقيات العمل الشرطي" وصولا إلى إعادة هيكلة قطاع مكافحة المخدرات ليصبح قطاعا لمكافحة المخدرات.

والجريمة المنظمة وتحويله إلى قطاع يتضمن عددا من الإدارات مثل إدارة مكافحة المخدرات وإدارى مكافحة الأسلحة والذخيرة وإدارة مكافحة الأسلحة غير المرخصة، بالإضافة إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية، ناهيك عن التوسع في تطوير وتحديث السجون وتحويلها إلى مرافق متكاملة لإعادة التأهيل، ومن أبرزها وادي النطرون الذي تم افتتاحه في عام 2021.