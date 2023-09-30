السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حكاية وطن.. تفاصيل قوانين ساهمت في انتعاشة القطاع السياحي

سياحة
سياحة

أصدرت الدولة المصرية خلال الـ9 سنوات الماضية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، العديد مـن القوانين المحفزة للاستثمار وجذب المستثمرين خاصة في القطاع السياحي الذي يعد من الركائز الأساسية للاقتصاد القومي.

وبالتزامن مع استعراض إنجازات الدولة في افتتاحية مؤتمر حكاية وطن الذى يقام تحت شعار “بين الرؤية والإنجاز”، تحت رعاية وحضور الرئيس السيسي، تستعرض “الدستور” أبرز تلك القوانين التي ساهمت في انتعاش القطاع السياحي، كالآتي:

قانون التحرش بالسائحين وتغليظ العقوبات الجنائية لمعاقبة المتحرش سواء بالسائحين أو المواطنات

قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها والذى جاء برقم 27 لســـنة 2023، يأتي إصدار هذا القانون بما يتفق مع أحد المحاور الرئيسية الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر، فهو خطوة هامة على مسار تحسين مناخ الاستثمار في مصر وتعزيز دور الغرف السياحية واتحادها في صناعة السياحة ليكون دورهم فعالًا في الصناعة، والذي جاء بديلا عن القانون السابق الذى صدر في عام 1968، ووجود قصور في الواقع الفعلي في العديد من أحكامه عن مواكبة الظروف المستجدة لعمل الغرف السياحية وتنظيمها.

كما تم إصدار القانون رقم 8 لسنة 2022 بإصدار قانون المنشآت الفندقية السياحية - كبديل للقانون السابق الصادر عام 1973، ويستهدف هذا القانون العمل على تنظيم جميع الأمور والإجراءات الخاصة بتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية بين جميع الجهات من الوزارات والهيئات المختلفة ذات الصلة، وجعل المستثمر يتعامل مع جهة واحدة فقط، بهدف تيسير إجراءات استخراج التراخيص وتحسين مناخ الاستثمار السياحي ومستوى الأعمال في مصر وبما يعزز قدرة مصر التنافسية على جذب الاستثمارات، ومواكبة المستجدات التي طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية.

بالإضافة إلى القانون رقم 19 لسنة 2022 الخاص بإنشاء صندوق دعم السياحة والآثار، قانون رقم 84 لسنة 2022 بتنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.

سياحة ​مصر​ قانون إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية الاستثمار

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