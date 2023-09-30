الرئيس السيسى: "إحنا كدولة ومواطنين ورجال أعمال نقدر ننهى الأزمة الحالية"

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة تعمل على تقديم المزيد من التسهيلات لتشجيع الاستثمارات والمستثمرين، ومستعدة لتقديم المزيد من التسهيلات والحوافر للمستثمرين.

وأضاف خلال جلسات مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدولة والمستثمرين ورجال الأعمال لا بد أن يتعاونوا حتى تنفرج أزمة الاقتصاد عن طريق تقليل الفجوة بين الصادرات والواردات.

وأوضح أن الأزمة الموجودة حاليًا أكدت أنه لو تحركت الدولة بفاعلية ومهما قدمنا من حوافز للناس لا نستطيع توفير الـ25 مليار دولار حجم الفجوة، موجهًا الدولة بقيادة رئيس الوزراء بالتحرك وتكثيف الجهود لإقناع رجال الأعمال.

وتابع: "الرقم بين ما أحتاجه كمستلزمات إنتاج من الخارج، وبين ما أحتاجه محليًا في الصناعة حوالي 250 مليون دولار، يبقى وفرت من منتج واحد، إذًا إحنا كدولة وكمواطنين ومستثمرين ورجال أعمال نقدر ننهي هذا الرقم في أقل مدة ممكنة، وده عشان نقدر نجاوب المواطنين على سؤال متى تنفرج الأزمة الحالية بغض النظر عن التطورات في الخارج".