حكاية وطن.. جهود الداخلية دعمت مقومات الاستثمار فى عهد الرئيس السيسى

كشف كتاب حكاية وطن، عن حجم الإنجازات التي حققتها وزارة الداخلية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي على مدار الـ10 سنوات المنقضية وكيف واجهت أجهزة الأمن كافة الجرائم القديم منها والمستحدث.

تزامت النجاحات التي حققتها مصر في مجال مكافحة الإرهاب مع نجاحات أخرى حققتها الشرطة المصرية فيما يتعلق بضبط الأمن الداخلي وإرساء معادلة أمنية مستقرة في البلاد.

في الجمهورية الجديدة تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في مواجهة وضبط جرائم المخدرات وجرائم التهرب الضريبي والجمركي وجرائم الأموال العامة وجرائم المصنفات والهجرة الغير شرعية فضلا عن جهوده في مكافحة التعدثي على ممتلكات الدولة وجهود ضبط الأسواق والحفاظ على صحة المواطنين.

في الجمهورية الجديدة وفقا لكتاب حكاية وطن قامت وزارة الداخلية بوضع أليات أمنية لمواجهة ظاهرة تنامي الاقتصاد الموازي وتأمين مسيرة التنمية ودعم مقومات الاستثمار حفاظا على مقدرات الدولة.

ونجحت وزارة الداخلية في الجمهورية الجديدة في التصدي لجرائم تالفساد والرشوة واستغلال النفوذ والاختلاس والإضرار بالمال العام وجرائم التزييف والتزوير وكان ما من شأنه الإضرار بالأمن الاقتصادي.