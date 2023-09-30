حكاية وطن.. تطوير وإنشاء 8 مديريات أمن و5 مراكز إصلاح وتأهيل

كتاب حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز كشف عما أولته الدولة المصرية خلال فترة حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي على مدار 10 سنوات، من اهتمام كبير بتطوير البنية التحتية لكل قطاعات وإدارات وزارة الداخلية.

وكشف حكاية وطن، عن أنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد تم وجار إنشاء وتطوير 2798 منشأة شرطية، أبرزها مركز تأهيل ذوي الهمم بالعاشر من رمضان والإدارة العامة للجوازات والمجمع الطبي بالقاهرة الجديدة ومبنى قطاعات الأمن الاقتصادي والاجتماعي والأفراد بالعباسية.

أيضا شملت التطويرات إنشاء مبنى أمن الجيزة في أكتوبر، والإدارة العامة لمرور الجيزة، ووحدة تراخيص مرور الدقي بأكتوبر، ومبني الدراسات الأمنية والاستراتيجية بأكاديمية الشرطة، قطاع أمن القاهرة والإدارة العامة لمرور القاهرة و5 مراكز إصلاح وتأهيل في وادي النطرون وبدر والعاشر من رمضان ومايو وأخميم الجديدة بجانب إنشاء 8 مقار جديدة لمديريات أمن الدقهلية ودمياط وبني سويف والمنيا وأسيوط والأقصر وأسوان والعلمين وتطوير 102 سجل مدني على مستوى الجمهورية.