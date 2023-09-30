حكاية وطن.. الداخلية عملت على رفع كفاءة الخدمات تيسيرا على المواطنين

سرد كتاب حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز مراحل التطور السريع والهائل الذي شهدته وزارة الداخلية خلال الـ10 سنوات الأخيرة خلال فترة حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكشف كتاب حكاية وطن أن وزارة الداخلية قد رفعت من مستويات التنسيق والتعاون المشترك مع المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني المصرية، عبر حزمة من الإجراءات والبرامج الهادفة إلى رفع كفاءة الخمات والتيسير على المواطنين وضمانة التطبيق المنضبط لقواعد القانون ومكافحة الظواهر السلبية،

وقد تمثل أهم تلك الجهود في المشاركة بـاللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية التابعة لوزارة الخارجية والتي تضم جميع الجهات والوزارات المعنية بموضوعات الهجرة.