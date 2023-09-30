السبت 30 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حكاية وطن.. الداخلية عملت على رفع كفاءة الخدمات تيسيرا على المواطنين

حكاية وطن
حكاية وطن

سرد كتاب حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز مراحل التطور السريع والهائل الذي شهدته وزارة الداخلية خلال الـ10 سنوات الأخيرة خلال فترة حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي.

txt

حكاية وطن.. "الداخلية" تستحدث مدونة قواعد سلوك أخلاقيات العمل الشرطى

وكشف كتاب حكاية وطن أن وزارة الداخلية قد رفعت من مستويات التنسيق والتعاون المشترك مع المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني المصرية، عبر حزمة من الإجراءات والبرامج الهادفة إلى رفع كفاءة الخمات والتيسير على المواطنين وضمانة التطبيق المنضبط لقواعد القانون ومكافحة الظواهر السلبية،

txt

حكاية وطن.. جهود الداخلية دعمت مقومات الاستثمار فى عهد الرئيس السيسى

 وقد تمثل أهم تلك الجهود في المشاركة بـاللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية التابعة لوزارة الخارجية والتي تضم جميع الجهات والوزارات المعنية بموضوعات الهجرة.

حكاية وطن وزارة الداخلية عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية التيسير علي المواطنين

الأكثر قراءة

الزمالك يصنع المعجزة برباعية فى الشوط الثانى ويعبر أرتا سولار

حقيقة تأثر مصر بالعاصفة "إلياس".. ومفاجأة بشأن طقس الأسبوع

الكونفدرالية.. أرتا سولار يباغت الزمالك بهدف مبكر فى إياب دور الـ32

"عاشت فى رعب 5 سنين".. صديقة موظفة جامعة القاهرة تكشف السبب الحقيقى لمقتلها

الزمالك يقلب تأخره إلى تقدم مثير بهدفين ويعيد آماله فى التأهل

الرئيس السيسى: "إحنا كدولة ومواطنين ورجال أعمال نقدر ننهى الأزمة الحالية"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

مواهب للبيع

وائل لطفي

حكاية وطن يجب أن يكمل ما بدأه

ماجد حبته

حكاية تسع سنوات

إسراء شوقي

نساء مصر.. «حكاية وطن»

الحسين عبدالرازق

من أقوالهم سلط عليهم

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «٨-١٠»

سارة شريف

محاكمة جولدا

ماجد حبته

تحذيرات هيئة الانتخابات

صور

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"

رحمة الله المهداة

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

محطة تل أبيب

المزيد

الكابوس الأبدى.. شهادات إسرائيلية حديثة عن حرب أكتوبر: «جحيم وصدمة.. ونتائجها مرعبة»

رغم إجراءات الاحتلال.. 40 ألفًا أدوا صلاة الجمعة فى رحاب المسجد الأقصى

إصابة فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى واعتقال آخر بمدينة البيرة