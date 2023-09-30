حكاية وطن.. استكمال التعليم لـ5041 ألف نزيل والكشف الطبي على أكثر من مليونين

كشف كتاب حكاية وطن، عن المهام والاختصاصات التي يقوم بها قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية حيث يقوم بوضع الخطط والبرامج اللازمة لتطبيق منظومة حقوق الإنسان بالوزارة اتساقا مـــع الدستور والقانون والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صدقـت عليها مصر.

كما يقوم قطاع حقوق الإنسان بعقـد دورات تدريبية، وتنظيـم المؤتمرات والندوات وورش العمـل للعامليـن بوزارة الداخلية، بالتنسيق مـع الجهـات الـوزارة المختصة وذلك تكريسا لنشـر ثقافـة حقـوق الإنسـان.

كما يقوم القطاع بتفعيـل الدور الاجتماعي لهيئة الشرطة وأعضائها وكذا الأنشطة الاجتماعية، مثل: زيــارة الجامعــات والمعاهــد التعليميــة والدينيــة والثقافيــة والمشـــاركة فـــي أنشطتها، وعقد الندوات والمؤتمرات ذات الصلة.

أيضا دعـم أطـر التواصـل مـع المجتمـع الداخلـي وخاصـة بيـن القيـادات الشـرطية وجميـع العامليـن بالـوزارة وذلـك لدعـم قيـم الولاء والانتمـاء داخـل الجهـاز.

ورصـد أي انتهاكات لحقـوق الإنسان قـد تحـدث في المواقـع الشـرطية للوقـــوف على أسبابها ودوافعهـــا، وبحث آليات إنهائهـــا وكيفيـــة تداركهـــا والإعـــان عمـــا توصلت إليه نتائـــج الفحـص مـــن حقائـق.

أيضا يقوم قطاع حقوق الإنسان تعزيـز أطـر التواصـل المجتمعـي بيـن قطاعـات وزارة الداخليـة، وجميـع الرمـوز الوطنيـة والحقوقيـة الإعلاميـة والقـوى السياسـية ورجـال الديـن ومنظمـات المجتمـع المدنـي، والشخصيات العامة؛ لتكوين شـبكة من العلاقـات الإيجابية الفاعلـة، وقـد تـم ذلـك مـن خلال إبـرام العديـد مـن بروتوكـوالت التعـاون بيـن الـوزارة ممثلـة فـي ”قطـاع حقـوق الإنسـان“ وكل مـن: المجلـس القومـي لحقـوق الإنسـان، والمجلـس القومـي للمـرأة، والمجلـس القومـي للطفولـة واألمومـة، والمجلـس القومـي للأشـخاص ذوي الإعاقـة، والاتحـاد العـام للمؤسسـات والجمعيـات الأهليـة، والاتحاد النوعي الجمعيـات الصـم وضعـاف السـمع، ومؤسسـة مصـر الخيـر، ومؤسسـة حياة للتنميـة والدمـج المجتمعي.

وتحت مظلـــة تلـــك الاختصاصات قامـت وزارة الداخليـــة خـلال الفتـرة من عـام 2014 وحتـى عـام 2022 بعقـد العديـد مـن اللقـاءات التوعويـة والتثقيفيـة للعاملين الـــوزارة، وقـد اسـتهدفت تلـــك اللقـــاءات فـــي جانب منها تطويـــر المعاملــة العقابيــة للمسجونين وبنــاء عليهــا، تــم اسـتكمال مراحــل التعليــم لـ 5041 آلاف نزيل وإجـــراء الكشـــف الطبـــي علـــى أكثـــر مـــن مليونـــي نزيــل وإجــراء عمليــات جراحيــة لعــدد 5.5 آلف حالــة وتنفيــذ 4473 ألــف حالــة التمـــاس الاجتماعي.