إلهام شاهين: الزعيم عادل إمام رشحنى لـ"الهلفوت" بعد اعتذار سعاد حسنى

قالت الفنانة إلهام شاهين، إنها راضية عن عدم إنجابها للأطفال، موضحة أنها لم تكن شخصًا مسئولًا عن تلك الفكرة، وتريد أن تعيش حرة دون أي قيود.

وتابعت إلهام شاهين، خلال تصريحات صحفية: "راضية جدًا عن فكرة عدم الإنجاب وأنا مش قد المسئولية، كفاية مسئوليات عاوزة أكون حرة وأعيش لفني، الفن بياخد وقتنا كله في أيام بنشتغل فيها 20 ساعة.. إمتى الواحدة تمارس أمومتها وتاخد بالها على أولادها لازم يبقى في اختيار وأنا اخترت".

وأشارت إلى أنها لم تكن نادمة عن فكرة الإجهاض، لأن الأمومة عطاء وتضحية، ويمكن أن تمارسها مع أشقائها أو أصدقائها المقربين، لأن العطاء والتضحية موجود لديها.

واختتمت إلهام شاهين، حديثها عن مشاركتها في فيلم "الهلفوت" مع الزعيم عادل إمام، قائلة إن "دورها كُتب لنجمة قبلها وهي الفنانة سعاد حسني ولكنها اعتذرت عن الدور، وقرر الزعيم ترشيحها للدور كوجه جديد في السينما وإعطاءها فرصة حيث هاتفها في التليفون وأرسل لها السيناريو ونال إعجابها".