إلهام شاهين تكشف أسرار شخصية عن الفنان أشرف مصيلحى وصلة القرابة لزوجته

قالت الفنانة إلهام شاهين، إن عائلة الفنان أشرف مصيلحي، في حالة حزن كبيرة على رحيله، خاصة أن سنه مازال صغيرًا ولم يتم 49 عامًا.

وأضافت إلهام شاهين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، والمذاع عبر فضائية dmc، أن مرضه جاء سريعًا ولم نتوقع ذلك، لأن أشرف كان رجلًا رياضي جدًا ويحافظ على صحته ويأكل بشكل معين ويهتم بالأمور الصحية، ولكن فوجئنا بمرضه وهو مرض شرس لا يرحم أي أحد، مشيرة إلى أنه تم تشخيص إصابته بالسرطان من عامين.

وأكدت أنه خضع لجراحتين، ولكن مرضه كان نادرًا جدًا، مشيرة إلى أنه وفاته كانت مفاجئة فتركيبة الشخصية وسنه الصغير واهتمامه بصحته كان أبعد ما يكون لما وصل له بحالة مرضية تنتهي بوفاته وصعب على زوجته المخرجة منال الصيفي وأولاده وربنا معاهم ويصبرهم على الابتلاء.

تربيتها مع عائلة منال الصيفي

وأشارت إلى أنهم عائلة واحدة لأن شقيقة منال الصيفي، وهي أمل الصيفي كان زوجة شقيقيها وأم أولاده، ووالدتهما الفنانة زهرة العلا، والمخرج حسن الصيفي، وأنها منذ صغرها كانت تناديهما بـ"ماما وبابا"، وعاشت في منزلهما، مؤكدة أنهم أغلب الوقت مع بعضهم وليسوا مجرد أصدقاء فقط.

وأوضحت أن أشرف مصيلحي كان راضٍ وصابرًا على المرض ولا يريد أن يشعر من حوله بمرضه، وكان مسالمًا ومحبًا لزوجته وأولاد و المفاجئة كانت عند المقابر وحضور عدد كبير من الناس من محبيه.