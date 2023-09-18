ماذا قال أشرف مصيلحى لـ"الدستور" قبل وفاته عن زوجته (خاص)

رحل عن عالمنا، مساء أمس الأحد، الفنان أشرف مصيلحى، بعد صراع مع مرض السرطان لمدة عامين، ظلت خلالهما زوجته المخرجة منال الصيفى، هى العون والسند، خاصة أنها أخفت عنه تفاصيل حالته الصحية الخطيرة.

رحيل "مصيلحى" أصاب الوسط الفني بالصدمة وسط تفاعل كبير بين محبيه على مواقع التواصل الاجتماعي، وجعل رواد السوشيال ميديا يبحث عن معلومات عن زوجته ورحلتهما معًا.

تصريحات أشرف مصيلحى الأخيرة لـ"الدستور" عن زوجته

وكان الفنان أشرف مصيلحى، تحدث في تصريحات سابقة لـ«الدستور» بعد نجاحه وتألقه فى مسلسل "جمال الحريم"، الذى تم إنتاجه عام 2020 وتعاون خلاله مع زوجته المخرجه منال الصيفى، وجسد خلاله قوى الشر في العمل قائلًا: دور «مقصود» أعتبره استثنائيا فى مشوارى الفنى، فهو يرمز للشيطان الذى يحرك عقول بعض البشر ويسيطر عليهم على الأرض، ومن جهة أخرى يجمع عشيرته ويجند أعضاء عشيرته؛ لينفذ كل ما يطلبه ملك الظلام منه، خاصة وأن لديه قوى روحية جيدة وسرعة في التعليم، وذلك لكى يرتقى للمراتب العليا.

أسرار فى حياة منال الصيفى وأشرف مصيلحى

وأشاد "مصيلحى" بالتعاون مع زوجته المخرجة منال الصيفى، قائلا: "كل كلمات الشكر لا تكفى زوجتى على الدعم النفسي.. بدون مبالغة أشعر دائمًا بأن بيننا تفاهمًا كبيرًا، سواء فى الحياة الزوجية أو العملية، فهى خير الزوجة والصديقة والحبيبة، إضافة إلى أنها تتمتع بطاقة وخبرة كبيرة تسهم فى نجاح أى عمل فنى تخرجه.

أما عن الصعوبات التي واجهته، قال "مصيلحي": أعاني من أزمة نفسية كبيرة وفريق العمل كله يقف بجانبي لما أمر به من صعوبات، خاصة أنني تقمصت الدور وارتديت عباءته منذ الوهلة الأولى، وعلى الرغم أنى أتمتع بشخصية قوية، إلا أننى تعرضت لصدمات كثيرة وعدم القدرة على ممارسة حياتى بشكل طبيعى قبل الانتهاء من التصوير بأيام قليلة، أبرزها عدم القدرة والتركيز أثناء الصلاة بشكل صحيح، والمعاناة من الأرق الشديد وأصبحت لا أستطيع النوم إلا بالمهدئات، حتى ذهبت إلى طبيب نفسي لمعالجتى من الدور والحمد لله وبدأت أتعافى نفسيًا، ويوميا أتلقى مكالمات من فريق العمل للاطمئنان على صحتى ونفسيتى.

تحملت الكثير وحاولت إنقاذه من شعور الاكتئاب

وأعلن "مصيلحى" حين ذاك أن زوجته تتحمل الكثير وتحاول إنقاذه من شعور الاكتئاب وتساعده في أن يتخطى الأزمة، إضافة إلى أنها كانت تحرص على تحصين الجميع بالقرآن الكريم، الذي تم تشغيله بشكل متواصل في البلاتوهات وأماكن التصوير.

وأكد "مصيلحى"، فى تصريحاته الأخيرة لـ"الدستور"، أنه لا يعمل لإثبات وجوده، وإنما ليضيف إلى رصيده الفنى أعمالًا هادفة وذات قيمة، حتى وإن كانت مساحة الدور صغيرة، كى يظل يفتخر بها طوال حياته ويحترم من خلالها عقلية المشاهد، سواء فى الدراما أو السينما.

أشرف مصيلحى ومنال الصيفى لديهما 4 أبناء، هم كريم ونور ويوسف ومريم، أما منال الصيفى فهى ابنة المخرج حسن الصيفي والفنانة زهرة العلا.