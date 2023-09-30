السبت 30 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

حكاية وطن.. خطة مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقـة

الكهرباء
الكهرباء

وضعت الحكومة المصرية خطة لتصدير  الكهرباء بعد أن حققت اكتفاء ذاتيا في الطاقة عبر التحول إلـى "مركـز إقليمـي للطاقـة" مـن خـلال تعزيز عمليات الربـط مـع الـدول الأخـرى، مـن خـلال الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصـر والأصول والبنية التحتية، بما يسهم فـي زيـادة التنمية الاقتصادية للبلاد، وتطويـر سـوق البترول والغـاز، مـن خـلال تشجيع مشاركة المستثمرين مـن القطاع الخاص.

وفي السياق تستعرض “الدستور" في تقريرها أبرز اتفاقيات الدولة لربط وتصدير الكهرباء بعد أن حققت مصر اكتفاء ذاتيا في الطاقة عبر التحول إلـى "مركـز إقليمي للطاقة".

الربط وتصدير الكهرباء مع الدول الأوروبية:

وقعت مصـر اتفاقيتين متتابعتين فـي أكتوبر 2021 للربط الكهربائي؛ الأولـى مـع اليونان، والثانيـة مـع قبرص، كـجـزء مـن مـشـروع "يورو أفريكا" الذي يربط بيـن شـبكات الكهرباء في مصر مع الدولتين الأوربيتين، وتبلغ استثماراته 4 مليارات دولار، لتنطلق منـه كهرباء بقدرة 2000 ميجا وات لأوروبا، ويمكن زيادتهـا إلـى 3000 ميجـا وات.

الربط الكهربائي وتصدير الكهرباء مع الدول العربية:

السعودية: وقع الاتفـاق فـي أكتوبر 2021، تبلغ تكلفته الإجمالية 1.8 مليـار دولار لتبادل 3 آلاف ميجاوات، ويهدف إلى أن يكون محورا أساسيا فـي الشبكة الكهربائية التي ستربط الدول العربية ببعضها البعض، تمهيدا لإنشاء سوق مشتركة للكهرباء، ومن المقرر بدء التشغيل التجريبي لمشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية نهاية شهر مايو 2025.

الأردن: وقعت الاتفاقيـة فـي نوفمبر 2019، وتهدف إلى امتداد مـشـروع الربط القائم حاليـا بيـن دول الخليج لكل مـن الأردن ومصر. وتبلغ سعة الخط الكهربائي بين البلديـن فـي الوقت الحالي 450 ميجاوات، وتسعى لزيادة هذه السعة لتصـل إلـى 2000 و3000 ميجاوات.

السودان: تبلغ قدرة المرحلة الأولى مـن المشروع 300 ميجا وات. ويتم دراسـة التوسع فـي المشروع ليصل إلى 3 آلاف ميجا وات في المرحلة الثانية منه. وتم إطلاق التيار الكهربائـي فـي المرحلـة الأولـى مـن الخط بقدرة 50 ميجاوات في 12 يناير 2020.

الكهرباء شبكات الكهرباء الربط الكهربائي تصدير الكهرباء الطاقة

مواد متعلقة

المهندس عصام إبراهيم رئيسا لقطاعات التشغيل بـ"مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء"

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: محطات الإسالة توقفت فى 2011 لأن الأشرار خلوا الناس تعمل مظاهرات

"عاشت فى رعب 5 سنين".. صديقة موظفة جامعة القاهرة تكشف السبب الحقيقى لمقتلها

الزمالك يصنع المعجزة برباعية فى الشوط الثانى ويعبر أرتا سولار

حقيقة تأثر مصر بالعاصفة "إلياس".. ومفاجأة بشأن طقس الأسبوع

الكونفدرالية.. أرتا سولار يباغت الزمالك بهدف مبكر فى إياب دور الـ32

الرئيس السيسى يمازح وزير الكهرباء بسبب طلبه للغاز: "ادفع اللى عليك"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

مواهب للبيع

وائل لطفي

حكاية وطن يجب أن يكمل ما بدأه

ماجد حبته

حكاية تسع سنوات

إسراء شوقي

نساء مصر.. «حكاية وطن»

الحسين عبدالرازق

من أقوالهم سلط عليهم

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «٨-١٠»

سارة شريف

محاكمة جولدا

ماجد حبته

تحذيرات هيئة الانتخابات

صور

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"

رحمة الله المهداة

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

محطة تل أبيب

المزيد

الكابوس الأبدى.. شهادات إسرائيلية حديثة عن حرب أكتوبر: «جحيم وصدمة.. ونتائجها مرعبة»

رغم إجراءات الاحتلال.. 40 ألفًا أدوا صلاة الجمعة فى رحاب المسجد الأقصى

إصابة فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى واعتقال آخر بمدينة البيرة