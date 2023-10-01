مواقيت الصلاة اليوم بالقاهرة والمحافظات 1-10-2023

يبحث المسلمون كل يوم عن مواعيد الصلاة للحرص على أدائها في أوقاتها لنيل الأجر والثواب قالصلاة ثاني فرض من فروض الأسلام بعد الشهادتين ودخول الإسلام وبها يستقيم أمر العبد وصلاح شأنه.

مواعيد الصلاة وفضل الالتزام بها

تحرص شريحة كبيرة من المسلمين على أداء الصلاة في المسجد كل فرصة والوقوف في الصف الأول على اعتباره ضرورة، فقد رَوى أبو هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: (لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ ما في النِّدَاءِ والصَّفِّ الأوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إلَّا أنْ يَسْتَهِمُوا عليه لَاسْتَهَمُوا، ولو يَعْلَمُونَ ما في التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إلَيْهِ).

الخشوع في الصلاة يريح القلب والنفس

الصلاة وسيلة للراحةِ من أعباءِ الدنيا ومُلهياتها، فقد ثبت أنَّ النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يقول: (يا بلالُ أقمِ الصلاةَ، أرِحْنا بها).

وحب الصلاة يأتي باستحضارُ القلب في الصلاةِ، والانقطاع التامّ عن الدنيا ومشاغلِها، ومهابة الله -تعالى-، واستشعار عظمته في كلِّ هيئات الصلاة؛ كالركوعِ والسجود، والتمعُّن في كلماتِ القرآن الكريم وفهمِها.

وفي إطار حرص الدستور على تقديم كافة الخدمات الإخبارية للقراء نقدم في السطور الأتية مواقيت الصلاة بتوقيت المحافظات اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023

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موعد اذان الفجر: 5:21

موعد اذان الظهر: 12:45

موعد اذان العصر: 4:09

موعد اذان المغرب: 6:42

موعد اذان العشاء: 7:59

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موعد اذان الفجر: 5:25

موعد اذان الظهر: 12:50

موعد اذان العصر: 4:14

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موعد اذان الظهر: 12:45

موعد اذان العصر: 4:09

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موعد اذان الفجر: 5:17

موعد اذان الظهر: 12:41

موعد اذان العصر: 4:05

موعد اذان المغرب: 6:38

موعد اذان العشاء: 7:55