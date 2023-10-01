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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مواقيت الصلاة اليوم بالقاهرة والمحافظات 1-10-2023

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

يبحث المسلمون كل يوم عن مواعيد الصلاة للحرص على أدائها في أوقاتها لنيل الأجر والثواب قالصلاة ثاني فرض من فروض الأسلام بعد الشهادتين ودخول الإسلام وبها يستقيم أمر العبد وصلاح شأنه.

 

مواعيد الصلاة وفضل الالتزام بها 

تحرص شريحة كبيرة من المسلمين على أداء الصلاة في المسجد كل فرصة والوقوف في الصف الأول على اعتباره ضرورة، فقد رَوى أبو هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: (لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ ما في النِّدَاءِ والصَّفِّ الأوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إلَّا أنْ يَسْتَهِمُوا عليه لَاسْتَهَمُوا، ولو يَعْلَمُونَ ما في التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إلَيْهِ).

 

الخشوع في الصلاة يريح القلب والنفس

 الصلاة وسيلة للراحةِ من أعباءِ الدنيا ومُلهياتها، فقد ثبت أنَّ النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يقول: (يا بلالُ أقمِ الصلاةَ، أرِحْنا بها).

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وحب الصلاة يأتي باستحضارُ القلب في الصلاةِ، والانقطاع التامّ عن الدنيا ومشاغلِها، ومهابة الله -تعالى-، واستشعار عظمته في كلِّ هيئات الصلاة؛ كالركوعِ والسجود، والتمعُّن في كلماتِ القرآن الكريم وفهمِها.

 

وفي إطار حرص الدستور على تقديم كافة الخدمات الإخبارية للقراء نقدم في السطور الأتية مواقيت الصلاة بتوقيت المحافظات اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023 

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مواقيت رفع الأذان 1-10-2023

والأذان فرض كفاية على الرجال إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وللأذان أهمية عظيمة فى إظهار الشعائر الإسلامية وحث المصلين على عمارة المساجد فى الأوقات الخمسة.

 

مواقيت الصلاة اليوم بالقاهرة والمحافظات 1-10-2023

مواقيت الصلاة اليوم وفقًا للتوقيت المحلي لمدينتي القاهرة والإسكندرية وعدد من مدن ومحافظات الجمهورية من واقع بيانات الهيئة العامة للمساحة

 

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت القاهرة

موعد اذان الفجر: 5:21

موعد اذان الظهر: 12:45

موعد اذان العصر: 4:09

موعد اذان المغرب: 6:42

موعد اذان العشاء: 7:59

 

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت الإسكندرية 1-10-2023

موعد اذان الفجر: 5:25

موعد اذان الظهر: 12:50

موعد اذان العصر: 4:14

موعد اذان المغرب: 6:47

موعد اذان العشاء: 8:05

 

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت أسيوط 1-10-2023

موعد اذان الفجر: 5:23

موعد اذان الظهر: 12:45

موعد اذان العصر: 4:09

موعد اذان المغرب: 6:43

موعد اذان العشاء: 7:58

 

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت الإسماعيلية 1-10-2023

موعد اذان الفجر: 5:17

موعد اذان الظهر: 12:41

موعد اذان العصر: 4:05

موعد اذان المغرب: 6:38

موعد اذان العشاء: 7:55

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