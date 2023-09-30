السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

سكرتير مساعد مطروح يشهد احتفالية "راجعين نتعلم" لمؤسسة حياة كريمة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أناب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح العميد حاتم السبع السكرتير المساعد لحضور احتفالية مؤسسة حياة كريمة “راجعين نتعلم”،  لتسليم حقائب مدرسية لعدد من الأطفال الأيتام والأكثر احتياجا، بإجمالى 500 حقيبة مدرسية على مستوى المحافظة. 

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التخفيف عن كاهل الأسر خاصة الأولى بالرعاية والأيتام 

 جاء ذلك بحديقة كليوباترا استعدادا للعام الدراسي الجديد والتخفيف عن كاهل الأسر خاصة الأولى بالرعاية والأيتام  وإضفاء روح البهجة، بحضور الدكتور عبدالجليل خيرت منسق عام مؤسسة حياة كريمة بمطروح وعماد جودة مدير الحدائق بالمحافظة. 

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بدأت الاحتفالية بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم ثم تقديم فقرات فنية للأطفال ثم عرض فيديو عن مجهودات ومبادرات مؤسسة حياة كريمة بمطروح. 

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تسليم حقائب مدرسية 

وفى نهاية الاحتفالية سلم السكرتير العام المساعد الحقائب المدرسية على طلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية حيث نقل تحيات المحافظ للحضور مقدما التهنئة للطلاب بحلول العام الدراسى الجديد متمنيا لهم التوفيق فى العام الدراسى الجديد. 

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 تسليم عدد 70 كرسي متحرك و3 آلاف كوبون كرتونة مواد غذائية

وفى سياق آخر كان قد سلم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتورة مروة فخرى المدير التنفيذى لمؤسسة حياة كريمة، اليوم الثلاثاء، عدد 70 كرسي متحرك و3 آلاف كوبون كرتونة مواد غذائية إهداء من المؤسسة لأهالي مطروح ضمن مبادرة خطى

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جاء ذلك بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، وأعضاء المكتب التنفيذى لمؤسسة حياة كريمة، ووكلاء الوزارات ومديري المديريات والإدارات وذلك بمكتبة مصر العامة بمطروح.

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_ جهود مؤسسة حياة كريمة 

وأشاد محافظ مطروح بجهود مؤسسة حياة كريمة المبذولة للمساهمة مع جهود المحافظة فى توفير حياة أفضل لأهالى مطروح، مع تنفيذ العديد من المبادرات الإنسانية وبرامج الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية وغيرها.

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راجعين نتعلم مؤسسة حياة كريمة مطروح تسليم حقائب مدرسية محافظ مطروح

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تسليم 70 كرسى متحرك و3 آلاف كوبون كرتونة مواد غذائية بمطروح

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