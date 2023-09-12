الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تسليم 70 كرسى متحرك و3 آلاف كوبون كرتونة مواد غذائية بمطروح

جانب من الحدث
جانب من الحدث

سلم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتورة مروة فخرى المدير التنفيذى لمؤسسة حياة كريمة، اليوم الثلاثاء، عدد 70 كرسي متحرك و3 آلاف كوبون كرتونة مواد غذائية إهداء من المؤسسة لأهالي مطروح ضمن مبادرة خطى

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جاء ذلك بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، وأعضاء المكتب التنفيذى لمؤسسة حياة كريمة، ووكلاء الوزارات مديري المديريات والإدارات وذلك بمكتبة مصر العامة بمطروح. 

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_ جهود مؤسسة حياة كريمة 

وأشاد محافظ مطروح بجهود مؤسسة حياة كريمة المبذولة للمساهمة مع جهود المحافظة فى توفير حياة أفضل  لأهالى مطروح، مع تنفيذ العديد من المبادرات الإنسانية وبرامج الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية وغيرها.

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_ إهداء وتسليم مؤسسة حياة كريمة لعدد 70 كرسي متحرك عادى وكهربى لذوى الهمم

وأوضح أن ذلك يتجلى بإهداء وتسليم مؤسسة حياة كريمة لعدد 70 كرسي متحرك عادى وكهربى لذوى الهمم القادرين باختلاف من خلال مبادرة (خطي) للمساهمة فى التخفيف عنهم وتسهيل قدرتهم على الحركة من مكان لأخر وممارسة حياتهم الطبيعية كذلك إهداء وتوزيع مواد غذائية على عدد من الحضور بإجمالى عدد ثلاثة آلاف كرتونة مواد غذائية للمشاركة فى التخفيف عنهم الأعباء الاقتصادية والمعيشية.

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_ اهتمام الدولة والقيادة السياسية بصحة وبناء الإنسان  المصرى

وأكد أن ذلك يأتي بالتزامن مع اهتمام الدولة والقيادة السياسية بصحة وبناء الإنسان  المصرى في كافة أنحاء الوطن باعتباره أهم مقومات التنمية وعماد بناء المجتمع، موجها الشكر لمؤسسة حياة كريمة مع التطلع لمزيد من ذلك التعاون المثمر والبناء  والتكاتف الدائم في كافة المجالات بين محافظة مطروح والمؤسسة خاصة في القطاع الطبى والاجتماعى، وتقديم المزيد من الخدمات الإنسانية وصولاً إلى أقصى التجمعات النائية والأكثر احتياجا  والمشاركة فى توفير مزيد من الحياة الكريمة للمواطنين.

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مطروح “حياة كريمة” مبادرة خطي محافظ مطروح مؤسسة حياة كريمة

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