هالاند يقود هجوم مانشستر سيتى أمام وولفرهامبتون فى الدورى الإنجليزى

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، تشكيل فريقه الرسمي استعدادًا لمواجهة وولفرهامبتون في بطولة الدوري الإنجليزي.

ويستعد فريق مانشستر سيتي لخوض مواجهة قوية أمام نظيره وولفرهامبتون، على ملعب "مولينيو"، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجاري 2023/ 2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي، اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل مانشستر سيتي الرسمي استعدادًا لمواجهة وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

وجاء تتشكيل مانشستر سيتي الرسمي استعدادًا لمواجهة وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: إيدرسون مورايس.

خط الدفاع: كايل والكر- مانويل أكانجي- ناثان آكي.

خط وسط الملعب: ماتيوس نونيز- روبن دياز- ماتيو كوفاسيتش- جيريمي دوكو.

في خط الهجوم: فيل فودين- جوليان ألفاريز- إيرلينج هالاند.

ترتيب مانشستر سيتي وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

ويتصدر فريق مانشستر سيتي، حاليًا، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 18 نقطة، متفوقًا على ليفربول صاحب الوصافة بفارق نقطتين فقط.

بينما يتواجد فريق وولفرهامبتون حاليًا في المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 4 نقاط، بعد خوض 6 جولات في البريميرليج حتى الآن.