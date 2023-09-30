السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة التخطيط والقومى للحوكمة يختتمان فعاليات "كن سفيرًا دفعة لغة الإشارة للصم"

الدكتورة شريفة شريف
الدكتورة شريفة شريف

اختتمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة فعاليات مبادرة "كن سفيرًا دفعة لغة الإشارة للصم". حضر حفل الختام د. شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد.

التعريف بأهداف التنمية المستدامة


وخلال كلمتها بحفل الختام أكدت د. شريفة شريف أهمية تنمية معارف جميع الفئات بأهداف التنمية المستدامة وطرق تحقيقها، وقامت بتوزيع شهادات المشاركة على عدد 31 متدربا ومتدربة، كما وجهت الشكر لمترجمي الإشارة المتطوعين ومنحتهم شهادات تقدير على الجهد المبذول طوال فترة التدريب.
 

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التعرف على التحول الرقمي وعلاقته بالتنمية المستدامة 

من جانبها قالت أميرة حسام، معاون وزيرة التخطيط لشئون التنمية المستدامة والمدير التنفيذي لمبادرة كن سفيرا دفعة لغة الاشارة للصم"، إن البرنامج التدريبي عمل على دمج الخبرة النظرية بالعملية من خلال العديد من الزيارات الميدانية، منها زيارة مؤسسة الأهرام للتعرف على التحول الرقمي وعلاقته بالتنمية المستدامة في عملية الطباعة والنشر والتوزيع، وزيارة المتحف القومي للحضارة، والاستماع لمحاضرة عن السياحة المستدامة والمتاحف الخضراء، بالإضافة إلى زيارة جمعية سوزي جريس للحفاظ على البيئة والمختصة بإعادة التدوير.

مؤسسة " إي أف چي"  للتنمية الاجتماعية والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة يبحثان أوجه التعاون الثنائي المستقبلي 

انطلاق معسكر تدريبي ضمن كن سفيرًا 


يشار إلى أنه قد شارك في المعسكر التدريبي على مدار أسبوع كل من د. حسين أباظة، الخبير السابق ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة، د. نزار سامي خبير التكنولوجيا والتحول الرقمي، د. مها خليل نائب مدير مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، والفنانة التشكيلية راندا فؤاد رئيس منتدى الفن الدولي، د. حامد الموصلي الأستاذ المتفرغ بكلية الهندسة جامعة عين شمس، م. ولاء سالم مديرة مشروع الشبكة القومية لخدمات ذوي الإعاقة بوزارة الاتصالات، ومحمود عز معد برامج بشبكة DMC وخريج مبادرة كن سفيرا، وتعد تلك النسخة هي الاولي لذوي الاحتياجات الخاصة ضمن فاعليات مبادرة كن سفيرًا. 

وزارة التخطيط المعهد القومى للحوكمة كن سفير ا دفعة لغة الإشارة مبادرة كن سفيرا

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