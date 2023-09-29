"القومي للحوكمة" يبحث سبل تعزيز التعاون مع وفد دولتي ناميبيا وسيراليون

استقبلت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامةـ الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديةـ وفد من دولة ناميبيا برئاسة السفير لينيكيلا جيه مبوتي، المدير التنفيذي لـلآلية الأفريقية لمراجعة النظراء APRM، ووفد من دولة سيراليون برئاسة عمارة كالون، وزير الإدارة العامة والشؤون السياسية، لبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي.

يأتي ذلك في ضوء نتائج الاجتماع الوزاري السنوي للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء المعني بمجتمع التخطيط الإنمائي الوطني للممارسات والذي انعقد بالقاهرة على مدار يومي 10 و11 سبتمبر الجاري، تحت عنوان معالجة سياسات الحوكمة الموجهة لتنفيذ أجندة أفريقيا 2063: أفريقيا التي نريد وأجندة التنمية المستدامة 2030.

حضر الاجتماع كل من السفير أشرف راشد - رئيس اللجنة الوطنية للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء في مصر، سارة حمودة، مسئول أجندة التنمية 2063 السكرتيرة التنفيذية القارية بالآلية الأفريقية لمراجعة النظراء.



وخلال اللقاء، أشارت الدكتورة شريفة شريف إلى المبادرات التي يقوم بها المعهد ومنها مبادرة "كن سفيرا" للتنمية المستدامة والتي أطلقتها وزارة التخطيط بالتعاون مع المعهد في 2020، بهدف بناء وتنمية القدرات في مجال التنمية المستدامة وتركز على تطور الفكر البيئي الحديث ومفهوم التنمية المستدامة العادلة والشاملة.

ولفتت “شريف” إلى مبادرة "العقول الخضراء" التي تستهدف نشر الوعي وتعزيز السلوك المستدام لمكافحة التغير المناخي لدى الأطفال والطلاب في المدارس، للفئة العمرية من سن 6 سنوات وحتى 18 سنة، فضلا عن مبادرة "صلاح وأمنية وأهداف التنمية" التي تهدف إلى تبسيط مفهوم التنمية المستدامة وأهدافها وإلقاء الضوء على أهميتها وسبل تحقيقها بصورة جذابة وشيقة من خلال 17 قصة قصيرة تناسب الأطفال بالمرحلة الابتدائية، مؤكدة أن إصدار تلك القصص يأتي في إطار خطة متكاملة وضعها المعهد لنشر الوعى بالأهداف الأممية على المستويين المحلي والإقليمي.



وأكدت مدير المعهد، حرصها على عقد الشراكات مع مراكز البحوث وبيوت الخبرة والمؤسسات التدريبية والتعليمية الوطنية والاقليمية والدولية، وتقديم الاستشارات لممارسات الحوكمة في القطاع العام والخاص، مشيرة إلى قيام المعهد بعقد العديد من البرامج التدريبية المختلفة بهدف نشر ثقافة وقيم وممارسات الاستدامة وتفعيل آليات الحوكمة.

تحسين أداء مصر في مؤشرات الحوكمة العالمية



ومن جانبها، أكدت الدكتورة أسماء عزت، مدير مركز الحوكمة بالمعهد أن تحسين أداء مصر في مؤشرات الحوكمة العالمية والإقليمية والمحلية يعد من أهم أولويات عمل المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، ومن أجل ذلك، يعد المعهد جهة رصد لأداء مصر في هذه المؤشرات، من أجل تقديم بعض المقترحات لصانعي القرار لتحسين أداء مصر في هذه المؤشرات، لافتة إلى إصدار المعهد ثلاث تقارير سنوية حول تصنيف مصر في مؤشرات الحوكمة، ويتضمن تقرير عام 2023، 20 مؤشر صادر عن 15 مؤسسة عالمية وإقليمية، حيث تعبر هذه المؤشرات عن أداء مصر في مجالات الحوكمة المختلفة لعام 2022 أو أحدث عام متاح.