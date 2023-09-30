السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مسيرة للمعلمين على كوبري قصر النيل تأييدا للرئيس السيسي

مسيرة للمعلمين على
مسيرة للمعلمين على كوبري قصر النيل

انطلق المعلمون المشاركون فى مؤتمر معلمى مصر، في مسيرة تأييدا لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى، لفترة رئاسية جديدة، حاملين علم مصر من مقر النقابة العامة حتى بداية كوبرى قصر النيل بوسط القاهرة ليعلنوا تأييدهم للرئيس السيسى.

كما أرسل آلاف المشاركين فى المؤتمر، برقية تأييد للرئيس السيسى، وأن المعلمين دائما فى طليعة مساندة الدولة واستقرارها تحت قيادة مؤسس الجمهورية الجديدة الرئيس السيسى.

جميعنا خلف الرئيس السيسى الترشح لفترة رئاسية جديدة

أكد الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين والأمين العام لاتحاد الزراعيين الأفارقة، أننا نجتمع هنا فى بيت المعلمين وبيت النقابات المهنية ونحن نمثل مؤسسات المجتمع المدنى، جاء ذلك فى كلمته خلال مؤتمر معلمى مصر يؤيدون الرئيس عبدالفتاح السيسى الترشح لفترة رئاسية جديدة. 

ونبه نقيب الزراعيين قائلا: حتى لا ننسى منذ 10 سنوات لم نكن نشعر بالأمن والأمان وعشنا فترة ظلام سابقة ونحن الآن نجنى ثمار التنمية من أسوان للاسكندرية ولدينا انجازات كبيرة فى القطاع الزراعى لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغذاء.

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وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسى اطلق التنمية فى كل المشروعات، ولن تجد جماعات الظلام التى تبث سمومها كل يوم على السوشيال ميديا، ولكن بوعينا سوف نحمى انجازاتنا، مضيفا: كل التحية لمؤسساتنا الوطنية لحماية الدولة المصرية وجميعنا خلف الرئيس السيسى الترشح لفترة رئاسية جديدة.

من جانبه قال الدكتور على شمس الدين، رئيس جامعة بنها اننا نتذكر اين كنا منذ 10 سنوات وسنعرف لماذا نقف خلف الرئيس السيسى، والإجابة انه أعاد لنا الاستقرار والأمن، واتقدم بالشكر للقوات المسلحة التى حمت الشعب من قوى الظلام، جاء ذلك فى كلمته أمام مؤتمر "معلمى مصر يؤيدون الرئيس عبدالفتاح السيسى للترشح لفترة رئاسية جديدة"، والذى تنظمه نقابة المعلمين بمقرها الرئيسى بالجزيرة، وسط حضور آلاف المعلمين من جميع المحافظات.

وأضاف انه رغم التحديات الاقتصادية،  إلا انها ظروف عالمية مؤقتة تبذل الدولة جهود كبيرة لتجاوزها.
ونتطلع جميعا ونسعى إلى استمرار الاستقرار، ودعم جهود التنمية فى كل القطاعات، ومنها جهود كبيرة فى التعليم العالى لتوفير فرص لجميع الطلاب لدراسه مايتمنوه.

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وقال: نجتمع اليوم لنبعث رسالة للرئيس أن وراءه شعب يؤيده ويسانده، ويقف دائما بجانب الرئيس السيسى قائد سفينة الوطن.
 

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