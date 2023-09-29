الجمعة 29 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مؤتمر حاشد لدعم الرئيس السيسي.. نقيب الفلاحين: "محدش يثدر يتحكم فينا"

كمال عثمان نقيب الفلاحين
كمال عثمان نقيب الفلاحين

دعا كمال عثمان نقيب الفلاحين ورئيس رابطة أبناء الصعيد، لعقد مؤتمر حاشد لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن هناك اجتماعات وجلسات يومية مع كل مزارعي مصر، والذين يؤكدون أنهم لن يسمحوا لأحد من الخارج بالتحكم فيهم.

وأضاف: "الفلاح البسيط يقول نحن أقوى دولة عربية وأقوى جيش، لن نسمح لواحد قاعد تحت التكييف يتحكم في مسيرة البلد".

وأردف: “ننتظر الرئيس السيسي يكمل المشوار، ومشاريع البنية الأساسية، فلاحين مصر يؤيدون الرئيس السيسي لدورة قادمة ليكمل ما بدأه للشعب المصري، الفلاح البسيط والصعيدي المصري فاهم وواعي وعارف إن الهدف مما يدور في الخارج ليس الرئيس السيسي، وإنما المستهدف مصر” وتابع: يريدون أن تثبت مصر للعالم كله إن محدش يقدر يتحكم فينا"، 

بكري: الرئيس السيسي قائد وطني يستحق الدعم في الانتخابات الرئاسية 

من ناحيته، قال الإعلامي مصطفى بكري، "إننا نريد معركة حقيقية، لا نقول أن السيسي المرشح الوحيد، ولا نقول إنه محل إجماع، يمكن القول إن رجل بتاريخه ومواقفه وتحديه للأزمات والمشاكل من المؤكد أنه قائد وطني يستحق أن يترشح للانتخابات الرئاسية مرة أخرى".

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