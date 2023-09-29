مصطفى بكرى: منع تحرير توكيلات للمرشحين فى انتخابات الرئاسة شائعات إخوانية

قال الإعلامي مصطفى بكري إنه رغم المؤامرات التي أحيكت في انتخابات الرئاسة في 2018، إلا أن المسيرة مضت، وانتصرت الإرادة المصرية، لأن الخيار خيار الشعب، وصندوق الانتخابات موجود.

وكشف بكري، خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، حقيقة ما يردده الإخوان من منع البعض من عمل توكيلات للمرشحين في انتخابات الرئاسة.

وقال: "حد عمل محضر؟ كلها فيديوهات مصنعة، وبيان الهيئة الوطنية للانتخابات أكد أن كل ما قيل ادعاءات وأكاذيب، وبقول لمن يريد الترشح شد حيلك، وجمع 25 ألف توكيل وربنا يوفقك وتعلن أنك ضد الإخوان، وأنك شخص لديك حلول للمشاكل، لأن لغة الهجوم لا تبني مجدًا ولا تحل مشكلة، ولا تحدث تغير حقيقي".

وأردف: "نريد برنامجا ورؤية، وحلولا للتحديات التي تواجه مصر، هذه اللغة يجب أن يتبناها كل المرشحين الآخرين، لدينا وطن يجب أن نقف معه بكل قوة، أما لغة الإثارة في زمن التحديات لابد أن تتوقف، اللعب على المشاعر والعواطف بقصد إحداث حالة احتقان لابد أن يتوقف، الخطاب لابد أن يكون مسؤولًا من كل المرشحين".