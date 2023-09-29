رئيس "الشعب الجمهوري" يعلن موقفه من الإخوان: "خارجين على القانون"

كشف حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، والمرشح الرئاسي المحتمل، موقفه من عودة الإخوان للحياة السياسة إذا فاز في انتخابات الرئاسة.

وقال رئيس حزب الشعب الجمهوري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الإخوان موضوع شائك للغاية، والشعب المصري لن ينسى ما حدث، الإخوان أخذوا فرصة وانتهت بهم إلى إقصاء الآخر، وسوء رؤية وسوء إدارة".

وأضاف: "الإخوان جماعة محظورة بحكم القانون، ولابد من تفكيك اعتصامهم الفكري، وهو عملية متدرجة، وإذا أثبتوا أنهم انصهروا في المجتمع المصري بعيدا عن الممارسات والفكر الإقصائي، ستكون هذه هي الحالة الوحيدة لقبولهم، وإلا فهم خارجين على القانون".