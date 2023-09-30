السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

55 برنامجًا تدريبيًا لتعزيز مهارات فرق التمريض بمحافظات التأمين الصحي الشامل

الرعاية الصحية
الرعاية الصحية

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم السبت، إطلاق 55 برنامجيًا تدريبيًا لفرق التمريض بمحافظات تطبيق المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل «بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء»

وأوضح بيان الهيئة، استهدفت البرامج التدريبية  1000 فرد من الكوادر التمريضية بالمحافظات، وقد انطلقت البرامج التدريبية الشراكة مع الوكالة الإيطالية.

وتابع: ارتكزت البرامج التدريبية لفرق التمريض على عدة محاور رئيسة، شملت تدريب المدربين (TOT)، معايير جودة المستشفيات، الجراحة في التمريض، أمراض الدم، المصطلحات الطبية، إدارة الألم والتخدير، والتوثيق والملف الطبي، وذلك على المستوى العلمي والأكاديمي للكوادر التمريضية، فضلًا عن البرامج التدريبية المتميزة التي ارتكزت على تطوير المهارات الشخصية لفرق التمريض، والأداء الاحترافي، وإدارة وقيادة التمريض، والتمريض الاستثنائي.

ومن جهتها؛ قالت الدكتورة كوثر محمود، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، ونقيب التمريض والمشرف العام على التمريض بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وعضو مجلس الشيوخ، تأتي التدريبات ضمن سلسلة من البرامج التدريبية لفرق التمريض، والتي من أن تمتد إلى كافة محافظات الجمهورية وفقًا للتطبيق المرحلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بما يسهم في تعزيز مستوى الكوادر التمريضية في جميع المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية في بالمحافظات.

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وأشارت إلى أن نظام التمريض في منظومة التأمين الصحي الشامل يشهد تطورًا هائلًا ونقلة نوعية، لافتة أننا نسعى إلى خلق نموذج حقيقي متطور من التمريض المصري، بهدف تقديم خدمة مميزة وعالية الجودة للمستفيدين من المنظومة الجديدة للتأمين الصحي الشامل، ومن المقرر أن يغطي هذا النموذج كافة محافظات الجمهورية في غضون 7سنوات، بما يرمي إلى تقديم خدمة طبية متميزة وفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية، من خلال دعم فرق التمريض، وتعزيز المهارات وتوسيع المعارف ويعزز التعاون بين أفراد الفريق التمريضي وكافة العاملين بالكادر الطبي بشكل عام، وهو ما يحقق في النهاية رضاء المنتفعين.

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تطوير وتدريب كوادر التمريض

ونوهت بأن الاستثمار في تطوير وتدريب كوادر التمريض هو جزء أساسي من استراتيجية الهيئة الرامية لتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة بمنشآتها، بما يحقق التقدم المستدام في القطاع الصحي، من خلال تطوير كوادر متميزة ومؤهلة لتلبية احتياجات المجتمع وتحسين صحة ورفاهية المواطنين.

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الهيئة العامة للرعاية الصحية برنامجي تدريبي التمريض الوكالة الإيطالية التأمين الصحي الشامل

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