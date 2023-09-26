السبكى: مصر نجحت فى تقوية نظام الرعاية الصحية الأولية وتعزيز الوعى الصحى

شارك الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل و"حياة كريمة" بوزارة الصحة والسكان، في جلسة نقاشية حول "قيادة الصحة للجميع"، والتي أقيمت ضمن فعاليات المنتدى السنوي لاتحاد المستشفيات العربية الرابع والعشرين "ميد هيلث أبوظبي" 2023، والمنعقد في إمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال شهر سبتمبر الجاري.

جاء ذلك ضمن مشاركة وفد مصري رفيع المستوى، ضم كلًا من الأستاذ الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس جمهورية مصر العربية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، وعدد من القيادات الصحية بهيئة الرعاية، والقطاع الصحي المصري الخاص، في المنتدى السنوي الرابع والعشرين لاتحاد المستشفيات العربية.

وضمت الجلسة كلًا من الدكتور فراس الأبيض، وزير الصحة بدولة لبنان، والدكتور أحمد العوضي، وزير الصحة بدولة الكويت، والدكتورة أمنيات الهاجري، المدير التنفيذي لقطاع صحة المجتمع بمركز أبوظبي للصحة العامة، والسيدة نعم جمشيد، رئيس الشئون الحكومية والسياسات لأوروبا والشرق الأوسط بشركة جونسون آند جونسون، والسيد كريستوفر حبيب، الرئيس التنفيذي لمجموعة إن إم سي للرعاية الصحية، كما ترأس الجلسة السيد محمد النعيمي، نائب رئيس اتحاد المستشفيات العربية، والسيدة ميساء الهدمي، مستشارة إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية بجامعة الدول العربية.

تجربة مصر فى الإصلاح الصحى الشامل

واستعرض الدكتور أحمد السبكي، خلال الجلسة، التجربة المصرية الرائدة في الإصلاح الصحي الشامل، والتغطية الصحية الشاملة، حيث تم التركيز على إنجازات مصر في إطلاق المبادرات الصحية الرئاسية، ومشروعات الصحة بمبادرة "حياة كريمة"، إضافة إلى إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل، أكبر مشروع قومي للإصلاح الصحي في مصر، والتي عززت حوكمة النظام الصحي في مصر، وضمان توفير الرعاية الصحية الشاملة والعادلة للجميع، والدروس المستفادة من تطبيقها في 6 محافظات، هى: "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس".

واستعرض السبكي النموذج الاسترشادي المصري للوصول للتغطية الصحية الشاملة في البلدان النامية، مشيرًا إلى أنه يرتكز على 8 محاور رئيسية، هى: "حوكمة النظام الصحي، تقوية نظام الرعاية الصحية الأولية، تدريب الأطقم الطبية وتوعية المواطنين، تأمين الاستدامة المالية للنظام الصحي، إشراك القطاع الخاص والأهلي في تقديم الخدمات الصحية، التخطيط الصحي المبني على الدليل العلمي، الميكنة والتحول الرقمي، المتابعة والتقييم المستمر للارتقاء بالمنظومة".

بناء الأنظمة الصحية

ولفت الدكتور أحمد السبكي إلى نجاحات هيئة الرعاية الصحية في بناء الأنظمة الصحية الحديثة، وأنظمة تكامل الدوائر الصحية، وضبط وتنظيم تقديم الخدمات الصحية باستخدام أحدث التقنيات العلاجية للمواطنين، وتطبيق مفاهيم الحوكمة الإكلينيكية، والاعتمادات القومية والدولية للمنشآت الصحية، والتحول الأخضر للرعاية الصحية، وتطبيق مفاهيم الخدمات الفندقية وأضخم برامج السياحة العلاجية، فضلًا عن الميكنة والتحول الرقمي للخدمات باعتبارها حجر الزاوية في تقدم أي نظام صحي، وغيرها الكثير من أجل ضمان مستقبل صحي قوي وفعال ومرن ومستدام.

وأشار إلى الخطط المستقبلية لهيئة الرعاية في تبني مفاهيم الرعاية الصحية المتمركزة حول المريض، والرعاية الصحية المبنية على القيمة بالمنظور العالمي، واستكمال التحول الأخضر للرعاية الصحية، وتفعيل الخدمات الافتراضية، واستمرارية الارتقاء بالجودة، والتوظيف الأمثل للابتكارات والتكنولوجيا الحديثة، ومواصلتها التميز والتطوير بهدف تحقيق نجاحات أكبر، إضافة إلى تعزيز التعاون مع كيانات الرعاية الصحية من جميع القطاعات، الحكومي والخاص والأهلي، بشكل جماعي لتحقيق مبدأ "الصحة للجميع".

وتابع السبكي: إن مبدأ "الصحة للجميع" هو عنوان أولوياتنا، وتأتي قيادة الصحة للجميع كأساس أساسي لتحقيق مستقبل صحي أفضل، بما في ذلك تعزيز الوعي الصحي لدى الأفراد، ووصول الرعاية الصحية الأساسية والشاملة لهم، مشيرًا إلى أن العدالة الصحية جزء لا يتجزأ من قيادة الصحة للجميع، وكذلك يجب أن تكون هناك جهود مستدامة للتصدي للتحديات البيئية والمناخية التي تؤثر على صحة الجميع، والذي يتطلب التشجيع على التحول الأخضر للرعاية الصحية.

الحفاظ على الصحة

وأكد الدكتور أحمد السبكي أهمية الإدراك أن الحفاظ على الصحة ليس مسئولية فردية فحسب، بل هو أيضًا واجب اجتماعي يتطلب تعاونًا وتضافر جهود جميع الأطراف المعنية، بمن في ذلك الأفراد والهيئات الصحية والمؤسسات والمجتمعات والحكومات، موضحًا أنه يجب العمل معًا لتعزيز الوعي الصحي وتوفير الرعاية الصحية الشاملة وتوفير الفرص الصحية للجميع دون تمييز، متابعًا: من خلال قيادة الصحة للجميع سنستطيع بناء مستقبل صحي أفضل للأجيال الحالية والقادمة وتعزيز الاستدامة، قائًلا: لا بد أن نتحد جميعًا للعمل معًا والتركيز على تحقيق هذا الهدف الأسمى.

ولفت إلى أن المنتدى يمثل فرصة ذهبية لالتقاء الخبرات والكفاءات المتميزة في مجال الرعاية الصحية، والوقوف على التحديات، وآخر المستجدات والتطورات، من أجل بناء مستقبل صحي أفضل يضمن الاستجابة بشكل أكبر لاحتياجات ومتطلبات الرعاية الصحية المتجددة للأشخاص الذين نخدمهم، والتي تعد غاية أساسية للوصول إلى مجتمع أكثر صحة وسعادة، والذي يتماشى مع أهداف التنمية الصحية المستدامة 2030، مشيرًا إلى أن إدخال التحسينات مسعى دائم، حيث هناك أنواع جديدة من التطورات الصحية الآخذة في الازدياد، ولا بد من الاستفادة من جميع منافع التكنولوجيا والتقدم العلمي في توفير خدمات رعاية صحية أكثر تكاملًا للمواطنين.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للرعاية الصحية حصدت الجائزة البلاتينية في "قيادة الصحة الرقمية" على مستوى الوطن العربي من اتحاد المستشفيات العربية خلال فعاليات المنتدى، ومُنحت الجائزة للهيئة تقديرًا لجهودها المتميزة في الميكنة والتحول الرقمي للخدمات حجر الزاوية في تقدم أي نظام صحي، حيث أنجزت هيئة الرعاية أكثر من 4 ملايين ملف طبي إلكتروني للمواطنين المسجلين بمنظومة التأمين الصحي الشامل، إضافة إلى تفعيل نظام الإحالة الإلكترونية، وتطبيق نظام الوصفات الإلكترونية، وتطبيق أكواد ICD11، وجعل مصر أول دولة في إقليم شمال وشرق المتوسط بتطبيقها، علاوة على الانتهاء بنسبة 100% من ميكنة مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأولية، وميكنة العمل بالمستشفيات، والعمل بلوح مؤشرات تفاعلية وقاعدة بيانات ديناميكية مجهزة للدخول لنظام الذكاء الاصطناعي.

اتحاد المستشفيات العربية

وينعقد منتدى اتحاد المستشفيات العربية في دورته الرابعة والعشرين بتنظيم من اتحاد المستشفيات العربية، بالتعاون مع دائرة الصحة بأبوظبي، تحت شعار "قيادة مستقبل الرعاية الصحية: استدامة، تحول، تعاون"، وبحضور العديد من وزراء الصحة العرب، ونخبة من رؤساء هيئات الصحة العربية، والمسئولين الحكوميين العرب، وممثلين عن جامعة الدول العربية، وصناع القرار الرئيسيين في قطاع الرعاية الصحية من مؤسسات كبرى وشركات عالمية، وبمشاركة 350 زائرًا، وأكثر من 50 متحدثًا من 12 دولة حول العالم.

وتتضمن فعاليات المنتدى مناقشة العديد من الموضوعات والقضايا المتعلقة بقطاع الرعاية الصحية، بما في ذلك قيادة المستشفيات العربية نحو التحول والاستدامة والقيادة والصحة الرقمية والابتكار، وغيرها، ويناقشها نخبة من الخبراء العالميين والعرب، بهدف المُضِّي قُدمًا بمستقبل قطاعات الرعاية الصحية في المنطقة، كما يتضمن معرضًا متخصصًا لمقدمي الخدمات لعرض أحدث التكنولوجيات والتقنيات والابتكارات الطبية في قطاع الرعاية الصحية.

IMG-20230926-WA0007

IMG-20230926-WA0005