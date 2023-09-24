الرعاية الصحية: نجاح علاج حالتين شديدتى الخطورة بتقنية "CTO" بالأقصر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نجاح عمليتين في مستشفى طيبة التخصصي التابع للهيئة في محافظة الأقصر، لعلاج الانسداد المزمن للشرايين التاجية لمرضى يعانون من ذبحة صدرية وانسداد تام مزمن بالشريان التاجي الأيمن وآلام بالصدر غير مستجيبة للعلاج الدوائي.

وأضافت الهيئة، أنه تم استخدام تقنية القسطرة المرشدة متناهية الصغر "CTO" لعلاج الانسداد المزمن للشرايين التاجية، وقد تم تنفيذ العمليتين بنجاح بواسطة فريق من أمهر الأطباء الاستشاريين، والذي يضم كلًا من الأستاذ الدكتور حسين كراع، رئيس قسم القسطرة القلبية بمستشفى طيبة التخصصي، والأستاذ الدكتور طارق رشيد، استشاري القلب والقسطرة وخبير علاج الانسدادات المزمنة للشرايين التاجية، والدكتور محب مراد، استشاري القلب والقسطرة، بالإضافة إلى الفريق المتميز المعاون لهم من فنيي التمريض والأشعة.

تقنية "CTO"

وأشار الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، إلى أن استخدام تقنية "CTO" لعلاج حالات الانسداد المزمن للشرايين التاجية يمثل فرصة كبيرة لتحسين حياة المرضى، مؤكدًا أن الهيئة ملتزمة بالاستمرار في العمل والابتكار والتطوير لتوفير التقنيات الحديثة والمتطورة لعلاج أمراض القلب، وتحقيق أعلى مستويات الجودة والرعاية للمرضى.

وتابع الدكتور أحمد السبكي: أن تكلفة استخدام القسطرة المرشدة متناهية الصغر للحالة الواحدة تتخطى الـ300 ألف جنيه مصري، فيما تم إجراء العملية تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل بنسبة مساهمة لا تتخطى 400 جنيه كنسبة مساهمة في العملية الواحدة للمريض، مشيرًا إلى أن توفير القسطرة القلبية جزء من خدماتنا الصحية يعكس التزامنا بتقديم التقنيات الطبية الحديثة والمبتكرة لمرضانا، لافتًا إلى أن استخدام أحدث الابتكارات في قسطرة القلب حقق نجاحًا ملحوظًا في مستشفى طيبة التخصصي بالأقصر، حيث تم إجراء 40 عملية قسطرة بتقنية CTO بالمستشفى حتى الآن بنسبة نجاح 100%.

وأوضح الدكتور طارق رشيد، استشاري القلب وخبير القسطرة القلبية، أن القسطرة المرشدة متناهية الصغر "CTO" هي تقنية طبية حديثة تحقق تقدمًا كبيرًا في علاج أمراض القلب، حيث تمكِّن الأطباء من علاج أمراض القلب بدقة وكفاءة عاليين، مؤكدًا التزام مستشفى طيبة التخصصي بتقديم أحدث التقنيات الطبية والعلاجية في مجال أمراض القلب وتقديم رعاية متميزة للمرضى، لافتًا إلى أن القسطرة القلبية خيار علاجي مبتكر وفعال توفر حلاً غير جراحي للمرضى، وتقلل من التداخل ومدة الشفاء، مؤكدًا التزام مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة الصحية.

منظم لضربات القلب

وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نجاح عملية تركيب منظم لضربات القلب لمريض، وذلك داخل وحدة القسطرة القلبية بمستشفى طيبة التخصصي بالأقصر، وقام بإجراء العملية بنجاح الدكتور محب مراد، استشاري القلب والقسطرة القلبية بالمستشفى، مشيرة إلى أن عمليات تركيب منظم لضربات القلب هي من العمليات المستحدثة بمستشفى طيبة التخصصي، بداية مع انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر، والتي تم إدراجها لتوفير مزيد من الخدمات والرعاية الطبية المتكاملة للمنتفعين داخل المستشفى.

وأكدت الهيئة، حرصها على إدخال كافة الخدمات الطبية والعلاجية المستحدثة وفق الممارسات الطبية العالمية بمستشفيات الهيئة في محافظات التأمين الصحي الشامل، مشيرة إلى تميز الخدمات الطبية والعلاجية بمستشفى طيبة التخصصي، والتي تضم 154 سريرًا داخليًا، 6 غرف عمليات، 8 أسرّة تحضير، 10 أسرّة إفاقة، 27 أسرة رعاية، بالإضافة إلى 15 حضانة، 22 ماكينة غسيل كلوي، 22 جهاز تنفس صناعي، كما تضم نخبة من أمهر الأطباء الاستشاريين والأخصائيين في مختلف التخصصات الطبية لتوفير مستويات متقدمة من خدمات الرعاية الصحية، تماشيًا مع استراتيجية الهيئة التي تهدف إلى تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية يعتمد على تطبيق المعايير العالمية.