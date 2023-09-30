السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد صرف معاشات أكتوبر 2023.. والجدول المنظم للصرف

صرف معاشات
صرف معاشات

زاد البحث عن موعد صرف معاشات أكتوبر 2023 عبر المنصات الإلكترونية من قبل أكثر من 11 مليون مواطن من جميع محافظات الجمهورية سواء من أصحاب المعاشات أو المستفيدين من ذويهم، وذلك عقب الزيادة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في إطار الحماية الاجتماعية في ظل ارتفاع الأسعار في الأسواق.

موعد صرف معاشات أكتوبر 2023

حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية موعد صرف معاشات أكتوبر 2023، وذلك خلال الفترة من يوم 1-6 أكتوبر 2023 حيث تم بالفعل تحويل أموال المعاشات إلى منافذ الصرف المختلفة في كافة محافظات الجمهورية حتى يتمكن كافة أصحاب المعاشات من الصرف في الأوقات المخصصة للصرف.

يذكر أن الجميع في انتظار صرف الزيادات الاستثنائية التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في معاشات التأمينات الاجتماعيه ومعاش تكافل وكرامة أو أجور موظفي الدولة والتي سيتم عرضها على مجلس النواب لإقرارها في قوانين ملزمة يعقبها تصديق رئاسي.

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موعد صرف العلاوة الاستثنائية لأصحاب المعاشات لمواجهة غلاء المعيشة (فيديو)

جدول صرف معاشات شهر أكتوبر 2023

وضعت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية جدول زمني ينظم عملية صرف معاشات المتقاعدين عن العمل لبلوغهم سن الـ 60 من خلال منافذ الصرف المعتمدة وفقا للشرائح المالية، وذلك لتقليل الضغط والزحام في كافة محافظات الجمهورية عليها وهو كما يلي:-

  • يصرف أصحاب المعاشات بدءا من 1000 جنيه خلال يومي 1 - 2 أكتوبر 2023.
  • يصرف أصحاب المعاشات بدءا من 2000 جنيه خلال يومي 3 - 4 أكتوبر 2023.
  • يصرف أصحاب المعاشات بدءا من 3000 جنيه خلال يومي 5 - 6 أكتوبر 2023.

وتضم منافذ الصرف مكاتب الهيئة القومية للبريد وأجهزة الصرف الآلي للبنوك وفروع بنك ناصر الاجتماعي.

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بعد قراراته الأخيرة.. مواطن:"أصحاب المعاشات معاك ياريس" (فيديو)

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مواعيد بدء صرف معاشات شهر أكتوبر 2023

نسبة زيادة المعاشات 2023

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي عدة قرارات مالية من شأنها الحماية الاجتماعية للمواطنين في ظل ارتفاع الأسعار حيث قرر زيادة المعاشات لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه وزيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة 15% وذلك بداية من شهر أكتوبر المقبل.

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