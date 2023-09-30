السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الدواجن اليوم السبت 30 سبتمبر 2023

دواجن
دواجن

تصدرت أسعار الدواجن محركات بحث جوجل، حيث يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الدواجن علي مدار اليوم، خاصة بعد ارتفاع الأسعار والقفزة الكبيرة في الأسعار حيث ارتفعت الأسعار لتصل إلي 73 جنيها مقابل الأسعار منذ أسبوع ماضي كانت تسجل 65 جنيها فى الكيلو.

وتقدم الدستور إلي متابعيها أسعار الدواجن في مستهل التعاملات الصباحية اليوم السبت والتي جاءت كالتالي:

أسعار الفراخ البيضاء اليوم 

أرتفعت أسعار الدواجن البيضاء اليوم السبت 30 سبتمبر في بورصة الدواجن لتصل إلى 73 جنيها، وتصل إلى المستهلك من خلال الأسواق الشعبية بـ 81 جنيها للكيلو بحسب المنطقة.

أسعار الفراخ الساسو اليوم 

وارتفعت أسعار الفراخ الساسو اليوم السبت 30 سبتمبر بورصة الدواجن لتسجل 90 جنيها، تصل إلى المستهلك من خلال الأسواق الشعبية بـ 98 جنيه للكيلوبحسب المنطقة.

أسعار الفراخ البلدي اليوم 

وسجل سعر كيلو الدواجن البلدي اليوم السبت 30  سبتمبر في بورصة الدواجن 112 جنيها تصل للمستهلك بـ 120 جنيها للكيلو بحسب المنطقة.

أسعار الفراخ الأمهات اليوم 

ارتفعت أسعار الفراخ الأمهات اليوم السبت 30 سبتمبر في بورصة الدواجن 67 جنيها تصل للمستهلك بـ 73 جنيها للكيلو بحسب المنطقة.

أسعار الفراخ أبيض أرضي اليوم 

بلغت أسعار لحم أبيض بياض أرضي اليوم السبت 30 سبتمبر في بورصة الدواجن 53 جنيها تصل إلى المستهلك بـ 57 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار لحم أبيض بياض سلك اليوم السبت 30  سبتمبر في بورصة الدواجن 50 جنيها، تصل إلى المستهلك بـ55 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار لحم أحمر بياض أرضي اليوم السبت 30 سبتمبر في بورصة الدواجن 58 جنيها، تصل للمستهلك بـ 64 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار لحم أحمر بياض سلك اليوم السبت 30 سبتمبر  في بورصة الدواجن 54 جنيها، وتصل إلى المستهلك بـ 64 جنيها للكيلو.

أسعار البانيه و الأوراك اليوم السبت 30 سبتمبر 2023 

ارتفع سعر كيلو أوراك الفراخ في المحلات التجارية اليوم السبت 30 سبتمبر  في بورصة الدواجن ليسجل 86 جنيه للكيلو الواحد.

 ارتفع سعر كيلو الدبابيس في المحلات التجارية اليوم السبت 30 سبتمبر في بورصة الدواجن ليسجل 95 جنيه للكيلو الواحد.

ارتفع  سعر كيلو الأجنحة  في المحلات التجارية اليوم السبت 30 سبتمبر في بورصة الدواجن ليسجل  54 جنيه للكيلو الواحد.

 ارتفع سعر كيلو البانيه اليوم في المحلات التجارية اليوم السبت 30 سبتمبر في بورصة الدواجن ليسجل 180 جنيه للكيلو الواحد.

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