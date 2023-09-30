السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"اتهمنا بالنصب فقتلناه".. اعترافات المتهمين بقتل عامل بالسلام

حبس
حبس

أحالت النيابة العامة بالسلام، اليوم السبت، المتهمين بقتل عامل خلال مشاجرة نشبت بينهم بالأسلحة البيضاء بسبب الاختلاف حول ثمن موتوسيكل لمحكمة الجنايات.

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اعترافات المتهمين 

أقرّ المتهمون أمام جهات التحقيق المختصة بالسلام بتعديهم على المجنى عليه بالسلاح الأبيض خلال مشادة نشبت بينهم. 

وأوضح المتهمون أنهم قاموا ببيع الموتوسيكل الخاص بالمجني عليه بناءً على طلبه منه وتحصل على أمواله كاملة ويوم الواقعة تفاجأوا بحضور المجني عليه لمحل عملهم ويتهمهم بأنهم نصبوا عليه في سعره وأن له عندهم ١٠ آلاف جنيه أخرى وهددهم بسلاحه الأبيض ورفعه في وجههم، وتطورت لمشاجرة بينهم وتعدى عليه حتى سقط جثة هامدة. 

تفاصيل قتل عامل بالسلام 

كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة السلام يفيد بوصول عامل مصاب بطعنه بسلاح أبيض مطواة تسبب في مصرعه وبالانتقال والفحص، تبيّن صحة البلاغ وبإجراء التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة تم تحديد المتهمين وضبطهم وأقرّوا بارتكاب الواقعة لحضور المجني عليه إليه محاولًا التعدي عليهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

النيابة العامة بالسلام المتهمين الأسلحة البيضاء المجني عليه قسم شرطة السلام

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