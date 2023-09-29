الجمعة 29 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة تاجر موبيليا للجنايات بتهمة قتل عشيقته بمدينة 6 أكتوبر

ضبط متهم
ضبط متهم

 أحالت النيابة العامة تاجر موبيليا للمحاكمة أمام الجنايات بتهمة  قتل عشيقته بمنطقة السادس من أكتو بر.

وجاء في أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات، أن النيابة العامة تتهم "ا. ض" 30 سنة، تاجر موبيليا؛ بأنه في 21 أبريل 2022 بدائرة قسم ثان أكتوبر قتل المجني عليها "ج. م" عمدًا بغير سبق إصرار ولا ترصد.

وأضاف أمر الإحالة أنه إذ بينما كانا يمارسا علاقة أثمة صفعته على وجهه وتعالى صراخها على إثر نشوب مشادة بينهما، فأثارت غضبه وخشى افتضاح أمره، فأمرته نفسه بقتلها فعكف على خنقها والتقط لوحًا خشبيًا وعاجلها بعدة ضربات قاسيات سددها على رأسها كموضع قاتل قاصدًا من ذلك قتلها فأحدث إصابتها حتى فاضت روحها إلى بارئها.

وأضاف قرار الإحالة أن المتهم أحرز أداة "لوح خشبي دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية والحرفية".

النيابة تاجر موبيليا الجنايات قتل عشيقته السادس من اكتو بر الإحالة

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