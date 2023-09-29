"أكتوير 73 وخمسون عاما من العزة والكرامة".. ندوة فى بيت السنارى الثلاثاء

تقيم لجنة الشباب المركزية للمجلس التنفيذي لبيت العائلة المصرية برئاسة الدكتور مسعد عويس، ومقرر اللجنة جناب القس إرميا مكرم، لقاء بعنوان "أكتوبر ٧٣ وخمسون عاما من العزة والكرامة“، فى السابعة من مساء الثلاثاء ٣ أكتوبر المقبل، ببيت السناري برئاسة المهندس هيثم مهيب، التابع لمكتبة الإسكندرية برئاسة الدكتور أحمد زايد.

ضيوف اللقاء الدكتور خلف الميري أستاذ التاريخ جامعة عين شمس، اللواء أركان حرب فؤاد فيود الخبير العسكري والاستراتيجي، الدكتور طارق منصور المؤرخ والأديب ومقرر لجنة الإعلام ببيت العائلة المصرية، الفنان القدير طارق الدسوقي، الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد عبد الحميد عضو لجنة الشباب بيت العائلة المصرية.

يدير اللقاء الدكتور يوسف الورداني مساعد وزيرى الشباب والرياضة السابق وعضو لجنة الشباب بيت العائلة المصرية، بحضور أعضاء وعضوات لجنة الشباب بالمجلس التنفيذي لبيت العائلة المصرية، والدعوة عامة للجميع للحضور.