الجمعة 29 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"أكتوير 73 وخمسون عاما من العزة والكرامة".. ندوة فى بيت السنارى الثلاثاء

بيت العائلة
بيت العائلة

تقيم لجنة الشباب المركزية للمجلس التنفيذي لبيت العائلة المصرية برئاسة الدكتور مسعد عويس، ومقرر اللجنة جناب القس إرميا مكرم، لقاء بعنوان "أكتوبر ٧٣ وخمسون عاما من العزة والكرامة“، فى السابعة من مساء الثلاثاء ٣ أكتوبر المقبل، ببيت السناري برئاسة المهندس هيثم مهيب، التابع لمكتبة الإسكندرية برئاسة الدكتور أحمد زايد. 

txt

جمال شقرة: الجريمة اختفت من الشارع المصرى خلال حرب أكتوبر

 

ضيوف اللقاء الدكتور خلف الميري أستاذ التاريخ جامعة عين شمس، اللواء أركان حرب فؤاد فيود الخبير العسكري والاستراتيجي، الدكتور طارق منصور المؤرخ والأديب ومقرر لجنة الإعلام ببيت العائلة المصرية، الفنان القدير طارق الدسوقي، الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد عبد الحميد عضو لجنة الشباب بيت العائلة المصرية.

txt

الكابوس الأبدى.. شهادات إسرائيلية حديثة عن حرب أكتوبر: «جحيم وصدمة.. ونتائجها مرعبة»

 

يدير اللقاء الدكتور يوسف الورداني مساعد وزيرى الشباب والرياضة السابق وعضو لجنة الشباب بيت العائلة المصرية، بحضور أعضاء وعضوات لجنة الشباب بالمجلس التنفيذي لبيت العائلة المصرية، والدعوة عامة للجميع للحضور.

بيت العائلة المصرية الدكتور مسعد عويس القس إرميا مكرم أكتوب خمسون عاما من العزة والكرامة

الأكثر قراءة

حازم عمر يكشف عن أول قرار له إذا أصبح رئيسًا للجمهورية

اقتصاديون عن "اتفاقية مبادلة العملة" مع الإمارات: مصر تحصد أولى ثمار الانضمام إلى "بريكس"

ردًا على المشككين بـ"الوطنية للانتخابات".. الباز: "حجة البليد مسح التختة"

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 لجميع العاملين بالدولة

مصدر بالكهرباء يكشف الموعد النهائي للانتهاء من تخفيف الاحمال

تحذير من "الأرصاد".. ماذا يحدث فى الأيام المقبلة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «٨-١٠»

سارة شريف

محاكمة جولدا

ماجد حبته

تحذيرات هيئة الانتخابات

محمد عبدالعزيز

رسالة لوزير الشباب

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «2»

خالد حريب

فى انتخابات الرئاسة.. نحتاج عقلًا سياسيًا باردًا

ماجد حبته

حياة كريمة فى الإسماعيلية

حسين دعسة

معرض عمان للكتاب.. أجنحة الكتب تنطلق فى مملكة الأمن والأمان

صور

رحمة الله المهداة

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

الكابوس الأبدى.. شهادات إسرائيلية حديثة عن حرب أكتوبر: «جحيم وصدمة.. ونتائجها مرعبة»

رغم إجراءات الاحتلال.. 40 ألفًا أدوا صلاة الجمعة فى رحاب المسجد الأقصى

إصابة فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى واعتقال آخر بمدينة البيرة