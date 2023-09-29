الجمعة 29 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جمال شقرة: الجريمة اختفت من الشارع المصري خلال حرب أكتوبر

الدكتور جمال شقرة
الدكتور جمال شقرة

قال الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عين شمس،  إن كل وثائق حرب أكتوبر لم تظهر حتى الآن. 

تلاحم الشعب المصري 

وأضاف الدكتور جمال شقرة خلال لقائه ببرنامج "بصراحة" الذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم عبر فضائية الحياة، أن التماسك والتلاحم بين المصريين في حرب أكتوبر كان بمثابة حائط الصد ضد أعدائنا، مؤكدًا أنه لم تحدث جريمة واحدة في الشارع المصري خلال حرب أكتوبر، وخرج الجميع، ما بين من يتبرعون بالدماء وبين من يخدمون في المستشفيات، حيث حاول كل فرد أن يقدم ما يستطيع أن يقدمه. 

وأشار إلى أننا لم نكن نعرف السبب وراء تأخر الرئيس أنور السادات في اتخاذ قرار العبور، إلا عندما نشر حافظ إسماعيل مذكراته وتم نشر الوثائق الأمريكية، لافتا إلى أنه عندما نشر حافظ إسماعيل مذكراته وتم مقارنتها بالـ 95 وثيقة التي نشرتهم جامعة جورج تاون وواشنطن وقورنت بمذكرات كيسنجر، والكتابات التي كتبت مستمدة من  حكايات كسينجر، اقتربنا من حقيقة أن الرئيس أنور السادات كان متخوف من دخول حرب جديدة لا يضمن النصر فيها.

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