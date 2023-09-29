الجمعة 29 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: تدريب شباب "الوادي الجديد" على مهنة الطاقة الشمسية

تدريب شباب
تدريب شباب

قالت وزارة العمل، في بيان لها اليوم الجمعة، إن مديرية العمل بمحافظة الوادي الجديد تابعت تنفيذ الدورة التدريبية للشباب على مهنة الطاقة الشمسية، لعدد 16 متدرب ومتدربة بأحد مواقع العمل بقرية الشركة، وذلك لاكسابهم المهارات الفنية التى تؤهلهم لدخول سوق العمل على تلك المهن في المحافظة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل بالمحافظات من خلال مراكز التدريب المهني الثابتة والوحدات المتنقلة.

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مديرية العمل بالوادى الجديد

وأوضح أحمد حسين طليب، مدير مديرية العمل بالوادى الجديد، أنه في إطار اهتمام القيادة السياسية بتدريب الشباب  من الجنسين في نطاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، تنفذ المديرية  برامج التدريب المهني المجانية على المهن المطلوبة في سوق العمل داخل المحافظة، وانه يمكن للشباب للتقديم عليها من خلال مقرات مراكز التدريب الثابتة او المديرية، من أجل توفير عمالة فنية مدربة من خلال تنمية قدراتهم واكسابهم المهارات الفنية اللازمة للالتحاق بسوق العمل.

وأشار “طليب" إلى أن عمليات التدريب تحدث تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة،و اللواء ا. ح محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ، وتحت اشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بوزارة  العمل.

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وأعلنت وزارة العمل، عن توفير 100 فرصة عمل جديدة للشباب حتى 30 سنة، وذلك بإحدى شركات صناعة الملابس الطبية بالمنوفية، وبراتب يحدد بحسب المقابلة.

وتتضمن فرص العمل المتاحة بالشركة، 100 عامل إنتاج، وذلك من الجنسين، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل متوسط.

وتتميز فرص العمل المتاحة بالشركة، بتوافر تأمين صحي، وتأمين اجتماعي، ومواصلات.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على تلك الوظيفة، التوجه لمقر الشركة في السادات، المنوفية، أو الاتصال على 0482656051، والتواصل مع المدير المسئول مايكل جرجس.

وزارة العمل مديرية عمل محافظة الوادي الجديد الدورة التدريبية مهنة الطاقة الشمسية سوق العمل

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