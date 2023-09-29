الجمعة 29 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

المستشار سامح عبد الحكم ينعى نجل السفيرة مشيرة خطاب

المستشار سامح عبد
المستشار سامح عبد الحكم

نعى المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا، نجل السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والذي أقيمت عليه صلاة الجنازة اليوم بعد صلاة الجمعة بمسجد الفاروق بالمعادي.

وقال المستشار سامح عبد الحكم: "بخالص العزاء وصادق المواساة، أنعى والأسرة وفاة نجل السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بعد أسبوع من وفاة والده راجيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنهما فسيح جناته، وأن يلهمها كزوجة وأم الصبر والثبات على فقدان الزوج والابن وأن يربط على قلبها في تلك المحنة هي وكل الأسرة الكريمة ويلهمهم الصبر والسلوان".

المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الجنايات نجل السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان مسجد الفاروق بالمعادي

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