10 سنوات من الإنجازات: الرئيس السيسي يُنصف القضاة ويدشن مدينة للعدالة

على مدار 10 سنوات فترة تولي الرئيس السيسي منصبه رئيسًا للجمهورية في 2014، وهو دائمًا شديد الحرص على التحدث للقضاة والتأكيد على استقلاليتهم، مشددًا على أن الجميع أمام القانون سواء.

وعلى مدار السنوات الماضية ومنذ تولي الرئيس منصبه رئيسًا للجمهورية، حرص على لقاء القضاة في العديد من المناسبات والاحتفالات في سابقة هي الأولى.

وشهدت تلك الفترة الزمنية قرارات هامة لأول مرة في تاريخ القضاء تضمنت بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة.

- اعتبار الأول من أكتوبر كل عام يوماً للقضاء المصرى.

- توحيد المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة في الجهات والهيئات القضائية الأربعة.

- عدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الجهات والهيئات القضائية اعتباراً من خريجي دفعة عام 2018 بالنسبة لمجلس الدولة والنيابة العامة، ومن خريجي دفعة 2013 بالنسبة لهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.

- إمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في الوظائف القضائية لتقديمها إلى جهة القضاء في الدعاوي المنظورة.

- عدم تكرار ندب العضو القضائي الواحد في أكثر من جهة – عدا وزارة العدل – مع وضع سقف زمني لمدة الندب.

- الموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية وعلى كل جهة وهيئة قضائية موافاة وزارة العدل بطلباتها.

اجتماعات الرئيس بالقضاة

في 10 مارس 2015 شهد الرئيس السيسي الاحتفال بعيد القضاء في دار القضاء العالي وأكد خلال تلك اللقاء أن مصر شرعت في تأسيس دولة القانون، القائمة على العدل والمساواة، والدستور جعل من المواطنة أساسًا متينًا لتعامل الدولة مع أبنائها، فالجميع سواء أمام القانون.

وفي أبريل 2016 وللمرة الثانية شهد الرئيس السيسي الاحتفال بعيد القضاء داخل دار القضاء العالي.

وفي ديسمبر 2018 أجتمع الرئيس مع أعضاء مجلس الهيئات القضائية، مؤكدًا خلال لقائه الاعتزاز بقضاة مصر الذين يحملون رسالة العدل مرتكزين على قاعدة من التقاليد الراسخة التي اكتسبها القضاء المصري الشامخ على مر العصور، كما أبدى الرئيس اهتمامه بالتعرف من أعضاء المجلس مباشرةً على أية معوقات من شأنها أن تحول دون تحقيق العدالة الناجزة

في مايو 2020 أجتمع المجلس الأعلي للجهات والهيئات القضائية اجتماعه الأول وعرض خلاله وزير العدل المستشار عمر مروان نتائج اجتماعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى عقد 28 أبريل2020، والتى تتضمن خطة تطوير المنظومة القضائية وميكنتها، فضلًا عن تطوير ورفع كفاءة مقرات المحاكم على مستوى الجمهورية.

في أكتوبر 2021 شهد الرئيس السيسي الاحتفال بعيد القضاء وأكد خلال كلمته أن مؤسسة القضاء هي إحدى السلطات الرئيسية للدولة ولها مكانتها المرموقة في نفس كل مصري بما تحققه من عدالة تنشر بها السلامة المجتمعية والطمأنينة التي يأنس بها كل مواطن.

في 1 أكتوبر 2022 اجتمع الرئيس السيسي بأعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل.