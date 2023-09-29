تراجع معدل التهديف وإهدار ركلات الجزاء الأبرز في الأسبوع الثاني للدوري الممتاز

تراجع معدل التهديف وإهدار ركلات الجزاء كان من أهم الظواهر في الأسبوع الثاني لمسابقة الدوري الممتاز الذي غاب عنه الأهلي بعد تأجيل مباراته مع سيراميكا كليوباترا .

تراجع معدل التهديف من 19 هدفا في 9 مباريات بالأسبوع الأول إلى 14 هدفا في 8 مباريات بالأسبوع الثاني وفشلت 4 من الفرق السبعة التي حققت الفوز في الأسبوع الأول في تحقيق الانتصار الثاني وهي الاتحاد السكندري وطلائع الجيش والداخلية وبلدية المحلة ونجح فريقان فقط في تحقيق الفوز الثاني وهما مودرن فيوتشر وإف سي زد وشهد الأسبوع الثاني نجح أربعة فرق في تحقيق الفوز الأول وهى سموحة والإسماعيلي وبيراميدز والمصري.

إهدار ركلات الجزاء

أيضًا من الظواهر الواضحة في الأسبوع الثاني هو إهدار ركلات الجزاء حيث احتسب الحكام ست ركلات أهدر منها ركلتين الأولى أهدرها عبد الرحمن عاطف مهاجم الداخلية في الوقت بدل الضائع حرمت فريقه من التعادل مع مودرن فيوتشر والثانية أهدرها مروان حمدي مهاجم المصري في مباراة فاركو في المباراة التي انتهت بفوز المصري بهدف دون رد وفي المقابل نجح 4 لاعبين في التسجيل من ركلات الجزاء وهم عمرو قلاوة لاعب سموحة في مرمى بلدية المحلة وأحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر في مرمى الداخلية ومحمد سمير لاعب إف سي زد في مرمى الجونة والتونسي حمدي النقاز في مرمى الاتحاد السكندري.

أهداف الشوط الثاني

شهدت مباريات الأسبوع الثاني تسجيل 14 هدفًا ورغم أن الدوري مازال في بدايته واللياقة البدنية للاعبين غير مكتملة الا أن 9 أهداف تم تسجيلها في الشوط الثاني مقابل خمسة أهداف في الشوط الأول وتم تسجيل ثلاثة أهداف في الفترة من الدقيقة 46 وحتى الدقيقة 60 وتسجيل ثلاثة أهداف من الدقيقة 61 وحتى الدقيقة 75 وتسجيل هدفين من الدقيقة 76 وحتى الدقيقة 90 وتسجيل هدف واحد في الوقت بدل الضائع.

فريق إف سي زد

وفي الشوط الأول تم تسجيل ثلاثة أهداف من الدقيقة 31 وحتى الدقيقة 45 مقابل هدف واحد من الدقيقة الأولى إلى الدقيقة 15 وهدف واحد من الدقيقة 15 وحتى الدقيقة 30.

كما شهدت مباريات الأسبوع الثاني للدوري حالتي طرد من نصيب محمد عبد الرازق مدافع بلدية المحلة الذي خرج مطرودًا ببطاقة حمراء مباشرة في مباراة سموحة وأحمد يوسف لاعب وسط إنبي الذي طرده الحكم أحمد جمال في مباراة طلائع الجيش بعد حصوله على إنذارين.

بعد انتهاء مباريات الأسبوع الثاني أصبح هناك 33 هدفًا 10 ركلات جزاء وأربع حالات طرد في 17 مباراة.