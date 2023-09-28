الدوري المصري.. الإسماعيلي يتقدم على الاتحاد السكندري في الشوط الأول

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، الشوط الأول من مباراته أمام الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

تقدم حمدي النقاز لصالح الإسماعيلي في الدقيقة السابعة من ركلة جزاء.

وأدرك كريستوفاو مابولولو التعادل لصالح زعيم الثغر في الدقيقة 31 من عمر الشوط.

وعاد الدراويش ليتقدموا مجددًا في الدقيقة 38 عن طريق عبد الرحمن مجدي من تسديدة قوية بقدمه اليسرى.

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أحداث الشوط الأول

الإسماعيلي بدأ المباراة بقوة وحصل على ركلة جزاء بعد 5 دقائق فقط عقب عرقلة ياو أنور داخل منطقة الجزاء من المدافع محمود شبانة.

وجاء الهدف في الدقيقة السابعة بعد تنفيذ ناجح لركلة الجزاء عن طريق حمدي النقاز بتسديدة أرضية متقنة سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى ولم يتمكن الحارس المهدي سليمان من التصدي لها.

فريق الاتحاد عقب الهدف كثف من محاولاته على أمل إدراك التعادل لكن بدون أي خطورة على مرمى الدراويش.

ونجح الاتحاد في إدراك التعادل في الدقيقة 31 بعد تسديدة قوية عن طريق أجوستينيو مابولولو من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وفي الدقيقة 38 أعاد الإسماعيلي تقدمه بتسجيل الهدف الثاني بعد عرضية من الجبهة اليسرى عن طريق إياد العسقلاني إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها عبد الرحمن مجدي بتسديدة قوية سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

في الدقيقة 44 بطاقة صفراء من نصيب حمدي النقاز لاعب الإسماعيلي نتيجة تدخل قوي على لاعب الاتحاد.

وحافظ لاعبو الإسماعيلي على تقدمهم بهدفين مقابل هدف حتى نهاية الشوط الأول من المباراة.

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