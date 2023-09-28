التشكيل الرسمي لمباراة الاتحاد والإسماعيلي في الدوري الممتاز

أعلن طارق العشري، المدير الفني للاتحاد السكندري، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة الإسماعيلي، بمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الاتحاد السكندري والإسماعيلي بالدوري الممتاز

ويحل الاتحاد السكندري ضيفا ثقيلا على نظيره الإسماعيلي، في تمام السابعة مساء اليوم، على ستاد الإسماعيلية، في ختام الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز موسم (2023/2024).

تشكيل الاتحاد السكندري لمواجهة الإسماعيلي بالدوري الممتاز

وجاء اختيارات طارق العشري لمواجهة الإسماعيلي على النحو التالي

حراسة المرمى: المهدي سيلمان.

خط الدفاع: أحمد غنيم، سيف تقا، محمود شبانة، كريم الديب

خط الوسط: خالد الغندور، مورو ساليفو، بلال السيد، أحمد عيد، رجب عمران.

خط الهجوم: مابولولو.

ويجلس على مقاعد البدلاء .. عمر صلاح وأحمد ياسين، ومصطفى إبراهيم عمرو صالح، وهاني الطامي وعمر الوحش، وبنجامين وبيكالي اوبامي، وأحمد عادل "ميسي".

تشكيل الاتحاد السكندري لمواجهة الإسماعيلي بالدوري

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد السكندري والإسماعيلي بالدوري الممتاز

تنقل مباراة الاتحاد والإسماعيلي، في الجولة الثانية من الدوري الممتاز، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت المختلفة.

ويسبق المباراة تقديم استوديو تحليلي، يضم كوكبة من النقاد الرياضيين ونجوم الكرة السابقين.

وكان الإسماعيلي استهل مواسمه الجديد بالهزيمة أمام زد في الجولة الأولى بهدف نظيف.

طاقم حكام مباراة الاتحاد السكندري والإسماعيلي بالدوري

يقود مباراة الاتحاد السكندري والإسماعيلي، في الجولة الثانية من الدوري، طاقم مكون من محمد معروف حكما للساحة، ويعاونه يوسف البساطى حكم مساعد أول، وعدى عيد حكم مساعد ثان، ومعهم هشام القاضى حكما رابعا ومصطفى عثمان حكم فيديو وأحمد حامد فهيم مساعد حكم فيديو.