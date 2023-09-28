الخميس 28 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة الاتحاد والإسماعيلي في الدوري الممتاز

طارق العشري
طارق العشري

أعلن طارق العشري، المدير الفني للاتحاد السكندري، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة الإسماعيلي، بمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الاتحاد السكندري والإسماعيلي بالدوري الممتاز

ويحل الاتحاد السكندري ضيفا ثقيلا على نظيره الإسماعيلي، في تمام السابعة مساء اليوم، على ستاد الإسماعيلية، في ختام الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز موسم (2023/2024).

تشكيل الاتحاد السكندري لمواجهة الإسماعيلي بالدوري الممتاز

وجاء اختيارات طارق العشري لمواجهة الإسماعيلي على النحو التالي

حراسة المرمى: المهدي سيلمان.

خط الدفاع: أحمد غنيم، سيف تقا، محمود شبانة، كريم الديب

خط الوسط: خالد الغندور، مورو ساليفو، بلال السيد، أحمد عيد، رجب عمران.

خط الهجوم: مابولولو.

ويجلس على مقاعد البدلاء .. عمر صلاح وأحمد ياسين، ومصطفى إبراهيم عمرو صالح، وهاني الطامي وعمر الوحش، وبنجامين وبيكالي اوبامي، وأحمد عادل "ميسي".

تشكيل الاتحاد السكندري لمواجهة الإسماعيلي بالدوري

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد السكندري والإسماعيلي بالدوري الممتاز

تنقل مباراة الاتحاد والإسماعيلي، في الجولة الثانية من الدوري الممتاز، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت المختلفة.

ويسبق المباراة تقديم استوديو تحليلي، يضم كوكبة من النقاد الرياضيين ونجوم الكرة السابقين.

وكان الإسماعيلي استهل مواسمه الجديد بالهزيمة أمام زد في الجولة الأولى بهدف نظيف.

طاقم حكام مباراة الاتحاد السكندري والإسماعيلي بالدوري

يقود مباراة الاتحاد السكندري والإسماعيلي، في الجولة الثانية من الدوري، طاقم مكون من محمد معروف حكما للساحة، ويعاونه يوسف البساطى حكم مساعد أول، وعدى عيد حكم مساعد ثان، ومعهم هشام القاضى حكما رابعا ومصطفى عثمان حكم فيديو وأحمد حامد فهيم مساعد حكم فيديو.

طاقم حكام مباراة الاتحاد السكندري والإسماعيلي بالدوري
الاتحاد السكندرى الدوري الممتاز الاسماعيلى الهداف الأنجولي مابولولو تشكيل الاتحاد السكندري مابولولو

مواد متعلقة

الإسماعيلي يستضيف الاتحاد السكندري في مباراة جماهيرية بختام الأسبوع الثاني للدوري

طارق العشرى يعلن قائمة الاتحاد السكندرى لمواجهة الإسماعيلى فى الدورى

الأكثر قراءة

بطل كمال الأجسام أشرف فولة لـ"الدستور": قرار الرئيس السيسى أنقذنى

تعاون مصري إماراتي.. تفاصيل "الاتفاقية المليارية" لمبادلة العملة

تشييع جثمان موظفة "آثار القاهرة".. والأب يكشف لأول مرة سر الجريمة

موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوى 2023 وكيفية تغيير الساعة

قتل طليقته فى العمرانية.. المتهم يعترف: "مش قادر أتخيلها مع حد غيرى"

الرئيس يستجيب لعلاجه.. مَن هو لاعب كمال الأجسام أشرف فولة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

حياة كريمة فى الإسماعيلية

حسين دعسة

معرض عمان للكتاب.. أجنحة الكتب تنطلق فى مملكة الأمن والأمان

خالد عكاشة

منافسة إقليمية كبرى على توسعات تسلا الجديدة

وائل لطفي

توكيل للرئيس السيسى

ماجد حبته

الأمن الغذائى العربى

أحمد بهاء الدين شعبان

(إسرائيل): ُمنحنى العنف وآليات التفكيك (1)

محمد رفعت

أسبوع الأحداث المهمة والذكرى الطيبة!

عبد الرحيم طايع

الفن الذى للفلوس.. لا للفن ولا للحياة!

صور

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

محطة تل أبيب

المزيد

هيئة الأسرى الفلسطينيين: الاحتلال اعتقال 135 ألف شخص منذ انتفاضة الأقصى

نجمة داود الحمراء: 5 قتلى فى جريمة إطلاق النار بالداخل المحتل

فلسطين تدين اقتحامات الاحتلال اليومية للمدن والبلدات والمخيمات