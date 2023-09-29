موعد مباراة الزمالك وأرتا سولار الجيبوتى فى الكونفيدرالية والتشكيل المتوقع

يخوض الزمالك اختبارًا صعبًا في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية عندما يواجه أرتا سولار بطل جيبوتي غدًا باستاد القاهرة في مباراة العودة بدور الـ32 ولا بديل أمام الزمالك سوى الفوز بفارق ثلاثة أهداف للتأهل لدور المجموعات بعد هزيمته في مباراة الذهاب التي أقيمت في تنزانيا بهدفين نظيفين.

موعد مباراة الزمالك وأرتا سولار في الكونفيدرالية

تقام مباراة الزمالك وأرتا سولار بطل جيبوتي في تمام السابعة مساء غدٍ "السبت" باستاد القاهرة ويديرها طاقم تحكيم من غانا بقيادة دانيال لاريا ويساعده كواسي برووبي ورولاند نيي آديي ومعهم شارلز بولو حكمًا رابعًا، ويراقب المباراة الليبي عمر جمعة عبدالصادق في حين يراقب الحكام الزامبي ستانلي هاشيوا.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام أرتا سولار

أثار الكولومبي خوان أوسوريو المدير الفني للزمالك دهشة جماهير القلعة البيضاء بإصراره على عدم تثبيت تشكيل الفريق وإجراء 8 تغييرات في التشكيل الذي بدأ مباراة الذهاب أمام أرتا سولار، عند مواجهة بيراميدز في بداية الدوري، وعندما التقي الزمالك مع المقاولون في الأسبوع الثاني للدوري قام أوسوريو بإجراء 8 تغييرات أيضًا في التشكيل الذي بدأ مباراة بيراميدز وبالتالي لم يعد تشكيل الزمالك معروفًا لرجل الشارع العادي كما كان يحدث من قبل.

وقبل مباراة أرتا سولار المصيرية تتساءل جماهير الزمالك عن التشكيل المرشح وهل سيواصل أوسوريو ألغازه التي أثارت حفيظة الجميع أم يستجيب لصوت العقل ويدفع باللاعبين أصحاب الخبرات والقدرات الخاصة التي يحتاج إليها الفريق في المواجهة المصيرية.

التشكيل الأفضل والمتوقع للزمالك في مباراة أرتا سولار يتكون من :

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمد عبدالغني - محمود علاء - محمد عبدالشافي

خط الوسط: أحمد سيد زيزو - عمر جابر - نبيل عماد دونجا - مصطفى شلبي

خط الهجوم: يوسف أوباما - سيف الجزيري.

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القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأرتا سولار

تقوم قناة أون تايم سبورت "1" بنقل مباراة الزمالك وأرتا سولار الجيبوتي في السابعة مساء غدٍ السبت، وسيكون هناك استوديو تحليلي قبل وبين الشوطين وبعد المباراة في وجود نخبة من أشهر نجوم الكرة المصرية.