الجمعة 29 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بعد وفاته وابنته.. رواد "السوشيال ميديا" يطالبون بالدعاء لليوتيوبر السعودى إبراهيم السهيمى

إبنة السعودي إبراهيم
إبنة السعودي إبراهيم السهيمي

تصدر اليوتيوبر السعودي إبراهيم السهيمي ترند البحث على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية عقب إعلان أنباء وفاته.

وسادت حالة حزن وضجة كبيرة في المملكة العربية السعودية بعد تداول أنباء وفاة اليوتيوبر السعودي إبراهيم السهيمي، وبعدها بساعات تُوفيت ابنته صاحبة الـ 8 أشهر بعد وفاته إثر تعرضهم لحادث سيارة أليم.

وتزامنًا مع وفاة ابنة اليوتيوبر السعودي إبراهيم السهيمي، ترصد "الدستور" في السطور التالية كل المعلومات عن تفاصيل حادث اليوتيوبر السعودي إبراهيم السهيمي، وإليكم التفاصيل، وفقًا لوسائل إعلام سعودية.

بعد وفاته بساعات.. وفاة ابنة اليوتيوبر السعودي إبراهيم السهيمي

أعلنت وسائل إعلام سعودية عن وفاة ابنة اليوتيوبر السعودي إبراهيم السهيمي اليوم الجمعة الموافق 29 سبتمبر بعد ساعات من وفاة والدها متأثرة بإصابات في حادث مروري.

وأعلن المدون السعودي ثنيان خالد، صديق وزميل اليوتيوبر السعودي إبراهيم السهيمي، عن وفاة صديقه اليوتيوبر إبراهيم السهيمي، أمس الخميس 28 سبتمبر، الذي اشتهر بمحتواه الهادف والممتع والمختلف لدى الكثير من متابعيه على موقع "السوشيال ميديا" يوتيوب، مما أحزن متابعيه وجمهوره.

وفاة إبنة اليوتيوبر السعودي إبراهيم السهيمي

وتُوفيت ابنة اليوتيوبر السعودي إبراهيم السهيمي، بعد ساعات قليلة متأثرة بنفس الحادث الذي أودى بحياة والدها، حيث وقع الحادث المأساوي في منطقة الجموم بمكة المكرمة، مما أسفر عن حالة من الحزن العميق بين محبي اليوتيوبر وزملائه، الذين عبروا عن تعازيهم وألمهم عبر منصات التواصل الاجتماعي.

رواد السوشيال ميديا يطالبون بالدعاء لليوتيوبر السعودي إبراهيم السهيمي

بعد تأكيد وسائل الإعلام السعودية عن وفاة ابنة اليوتيوبر السعودي إبراهيم السهيمي، طالب رواد السوشيال ميديا عبر تطبيق "إكس" الدعاء له ولابنته، وقد لاقى الخبر حزنًا كبيرًا في حياة محبيه.

مَن هو اليوتيوبر السعودي إبراهيم السهيمي؟

يعرف عن إبراهيم السهيمي أنه من ضمن الأشخاص المؤثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية، وتميز بتقديم الفيديوهات المتنوعة التي يشاركها مع متابعيه، وتميزت بالتفاعل الكبير من قبل جمهوره، رغم دخوله عالم "اليوتيوب" حديثًا، إلا أنه استطاع إقناع رواد السوشيال ميديا بما يقدمه من محتوى مميز.

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