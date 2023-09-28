الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

فريق "شحتة" يفوز على "السياجي" في "كابيتانو مصر" ومعلول يختار حاملي الشارة الذهبية

كابيتانو مصر
كابيتانو مصر

شهدت الحلقة الخامسة من برنامج "كابيتانو مصر" حقق فريق شحتة بقيادة محمد اليماني، الفوز بهدف نظيف أمام نظيره فريق محمد السياجي بقيادة علاء ميهوب في أولى مباريات المجموعة الثانية لبرنامج "كابيتانو مصر".

ويسعى اليماني لمواصلة الفوز باعتباره حامل لقب الموسم الماضي من كابيتانو مصر مع فريقه الذي ضم عدد من النجوم المميزين، وأكد أنه يحب غناء اللاعبين باسمه.

ووقع اختيار معلول على الثلاثي السيد محمود، وأحمد عزت، وإياد حسن من فريق شحتة بقيادة محمد اليماني والذي حقق الفوز في مباراة اليوم من "كابيتانو مصر"، وأعطي الشارة الذهبية إلى السيد محمود، الذي أصبح ضامنًا مكانه في حالة خسارة المباراة المقبلة.

كما اختار علي معلول ثلاثة لاعبين من فريق محمد السياجي بقيادة علاء ميهوب، وهم أحمد عادل مكي، ومحمد هاني، والجمل، وكان اختياره لحامل الشارة الذهبية هو أحمد عادل مكي.

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