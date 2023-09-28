مطالب بزيادة سعة مطار الأقصر لتتناسب مع الأعداد السياحية المتوقعة

كشف محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، عن أهمية زيادة سعة مطار الأقصر الدولي وتطويره بشكل يتناسب مع التدفقات السياحية المتوقعة إلى المدينة.

وأضاف عثمان في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المدينة تحظى بحالة من الطلب السياحي من جانب سياحة المؤتمرات وإقامة المهرجانات وهو الأمر الذي يؤدي إلى زيادة النقد الأجنبي الذي يدخل إلى خزينة الدولة المصرية ويخلق فرص عمل متنوعة للشباب بشكل مباشر وغير مباشر.

ولهذا يجب أن يتناسب حجم المطار مع الزيادة المتوقعة سواء من السياحة الثقافية أو أي نمط سياحي آخر لكي يتم إنهاء دخول وخروج الزائرين بسلاسة ويسر.

كما أشار عثمان إلى ضرورة التوسع في حجم المشروعات الفندقية في مدينتي الأقصر وأسوان، والتنوع في مستوى تلك الغرف الفندقية من أجل خدمة السائح المرتقبه، كما يجب أن تتناسب أعداد الغرف مع الزيادة المتوقعة في أعداد السائحين والمستهدف للدول بتحقيق زيادة سنوية تتراوح ما بين 25 إلى 30% سنويًا.

وأوضح عثمان على ضرورة التوسع في حجم اسطول النقل السياحي، خاصة مع تنفيذ العديد من البرامج السياحية على غرار الرحلات المشتركة بين الغردقة والأقصر، والتي تحظي الآن بإقبال من منظمي الرحلات.

يشار إلى أن السياحة الثقافية تتمثل في القاهرة والأقصر وأسوان ويزداد الإقبال عليهم خلال الموسم الشتوي ومن أهم الدول الأجنبية التي تهتم بالسياحة الثقافية فيأتي السوق الإسباني على رأسهم من حيث الاعداد السياحية الذى قام بزيادة أعداد الرحلات الجوية القادمة من إسبانيا إلى الأقصر، يليه السوق الفرنسي وأسواق جنوب آسيا والهند واليابان والصين الذي من المتوقع أن تزداد الرحلات من السوق الصيني بداية من موسم الشتاء الجاري وستزداد خلال الفترة المقبلة بالإضافة إلى أسواق أمريكا اللاتينية.