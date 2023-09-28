تزامنا مع يومها العالمي.. أبرز المعلومات عن السياحة الثقافية في مصر

احتفلت الأمم المتحدة بـيوم السياحة العالمي، في 27 سبتمبر، وتعتبر السياحة الثقافية هي تلك السياحة التي يكون الباعث إليها زيارة المعالم الأثرية والتاريخية.

وتعد السياحة الثقافية من أهم وأقدم أنواع السياحة في البلاد، فمصر بها العديد من الأثار التي تعود لكل الحضارات التي مرت عليها من فرعونية ويونانية ورومانية وغيرها.

نشأة السياحة الثقافية في مصر

نشأت السياحة الثقافية في مصر بعد ان تم التوصل إلي فك رموز حجر رشيد ومعرفة الكتابة الهيروغليفية، فقد استقبلت البلاد على إثر ذلك بعثات الأثار العلمية والرحالة الأجانب؛ وصدرت مئات الكتب التي تتحدث عن الأثار المصرية باللغات المختلفة، فبدأ السياح ينجذبون إلي مصر من كل بقاع الأرض لمشاهدة أثارها، وهو ما ورد في دراسة للدكتور حسين دقيل عن المعهد المصري للدراسات.

أنواع السياحة الثقافية

هناك العديد من الأنواع التي تخص السياحة الثقافية ومن أهمها السياحة التراثية وهو مرتبط بشكل كبير بالسياحة التي تعمد على السياحة البيئية أو على الطبيعة؛ مثل المواقع المعمارية، تراث المباني، أو النصب التذكاري، أو مواقع التراث العالمي.

وكذلك مواقع التراث الثقافي، وهي الأماكن هي التي تشمل المكتبات، المتاحف وذلك من أجل التعرف بشكل كبير على الفنون، والأدب، والتراث الشعبي الخاص بمكان أو بلد معينة.

أما فيما يتعلق بالسياحة في المدن الثقافية فهي تختص بشكل كبير القيام بجولات ثقافية من أجل مشاهدة جميع معالم المدن العريقة والكلاسيكية السياحية.

فى الوقت نفسه، هناك السياحة الدينية وطرق الحج، ويتم فيه زيادة الأماكن الدينية الخاصة بالعبادة، ويكون من أجل أهداف دينية أو أهداف غير دينية.

ومن أنواع السياحة الثقافية ايضًا السياحة الإبداعية؛ وهي تتمثل في حضور بعض من الأنشطة الفنية أو الثقافية التقليدية، أو حضور الصناعات الثقافية، أو يمكن حضور بعض من الإنتاجات البصرية والسمعية لبعض الأماكن.