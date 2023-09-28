الخميس 28 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

تزامنا مع يومها العالمي.. أبرز المعلومات عن السياحة الثقافية في مصر

شارع المعز لدين الله
شارع المعز لدين الله الفاطمي

احتفلت الأمم المتحدة بـيوم السياحة العالمي، في 27 سبتمبر، وتعتبر السياحة الثقافية هي تلك السياحة التي يكون الباعث إليها زيارة المعالم الأثرية والتاريخية.

وتعد السياحة الثقافية من أهم وأقدم أنواع السياحة في البلاد، فمصر بها العديد من الأثار التي تعود لكل الحضارات التي مرت عليها من فرعونية ويونانية ورومانية وغيرها.

مدير تنشيط السياحة بالشرقية: السعودية وقطر والمغرب أبرز المشاركين فى مهرجان الخيول العربية

نشأة السياحة الثقافية في مصر

نشأت السياحة الثقافية في مصر بعد ان تم التوصل إلي فك رموز حجر رشيد ومعرفة الكتابة الهيروغليفية، فقد استقبلت البلاد على إثر ذلك بعثات الأثار العلمية والرحالة الأجانب؛ وصدرت مئات الكتب التي تتحدث عن الأثار المصرية باللغات المختلفة، فبدأ السياح ينجذبون إلي مصر من كل بقاع الأرض لمشاهدة أثارها، وهو ما ورد في دراسة للدكتور حسين دقيل عن المعهد المصري للدراسات.

أنواع السياحة الثقافية

هناك العديد من الأنواع التي تخص السياحة الثقافية ومن أهمها السياحة التراثية وهو مرتبط بشكل كبير بالسياحة التي تعمد على السياحة البيئية أو على الطبيعة؛ مثل المواقع المعمارية، تراث المباني، أو النصب التذكاري، أو مواقع التراث العالمي.

وكذلك مواقع التراث الثقافي، وهي الأماكن هي التي تشمل المكتبات، المتاحف وذلك من أجل التعرف بشكل كبير على الفنون، والأدب، والتراث الشعبي الخاص بمكان أو بلد معينة.

أما فيما يتعلق بالسياحة في المدن الثقافية فهي تختص بشكل كبير القيام بجولات ثقافية من أجل مشاهدة جميع معالم المدن العريقة والكلاسيكية السياحية.

فى الوقت نفسه، هناك السياحة الدينية وطرق الحج،  ويتم فيه زيادة الأماكن الدينية الخاصة بالعبادة، ويكون من أجل أهداف دينية أو أهداف غير دينية.

ومن أنواع السياحة الثقافية ايضًا السياحة الإبداعية؛ وهي تتمثل في حضور بعض من الأنشطة الفنية أو الثقافية التقليدية، أو حضور الصناعات الثقافية، أو يمكن حضور بعض من الإنتاجات البصرية والسمعية لبعض الأماكن.

يوم السياحة العالمي السياحة الثقافية الرحالة الأجانب بعثات الأثار العلمية السياحة التراثية

مواد متعلقة

"هيكل" صحفى القرن وأدب الرحلات.. نظرة طائر على أفريقيا وآسيا

ورش حكى للأطفال ضمن فعاليات قصور الثقافة بمعرض دمنهور للكتاب

هشام إسماعيل فى لقاء بثقافة بورسعيد: نفتقد الكتابة الأدبية الجديدة

غدًا.. "قصور الثقافة" تقيم حفل تأبين الشاعر محمود قرنى بالفيوم

فى مئوية ميلاده.. قصة 3 كتب اعتاد "هيكل" قراءتها مطلع كل صيف

تفاصيل لقاء "الناشرين المصريين" والمجموعة الصينية للإعلام الدولي لبحث سبل التعاون

السبت.. قصور الثقافة تطلق فعاليات المهرجان الختامي لنوادي المسرح

"الأعلى للثقافة" يعلن فتح باب التقدم لجائزتي "التشجيعية" و"التفوق".. إليكم الشروط

الأكثر قراءة

"الأرصاد": موجة حارة تضرب البلاد على مدار هذا الأسبوع

موعد شهر رمضان المبارك 2024 وأفضل الأدعية خلال الشهر

وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة 2024 بنفس نظام العام المنتهى

الدكتور يسري حسن أستاذ الهندسة بجامعة مصر ضمن أفضل 2% من علماء العالم

المستشار سامح الخِشِن متحدثًا رسميًا لرئاسة مجلس الوزراء

موعد صرف الزيادة الجديدة فى المرتبات 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

منافسة إقليمية كبرى على توسعات تسلا الجديدة

وائل لطفي

توكيل للرئيس السيسى

ماجد حبته

الأمن الغذائى العربى

أحمد بهاء الدين شعبان

(إسرائيل): ُمنحنى العنف وآليات التفكيك (1)

محمد رفعت

أسبوع الأحداث المهمة والذكرى الطيبة!

عبد الرحيم طايع

الفن الذى للفلوس.. لا للفن ولا للحياة!

مدحت بشاى

طاعون العصر

منى رجب

اكتشفت مدينة الغردقة بمواقعها وشواطئها الخلابة

صور

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

محطة تل أبيب

المزيد

نجمة داود الحمراء: 5 قتلى فى جريمة إطلاق النار بالداخل المحتل

فلسطين تدين اقتحامات الاحتلال اليومية للمدن والبلدات والمخيمات

"هيومن رايتس ووتش": الفلسطينيون الأمريكيون أصبحوا سياحا في بلادهم