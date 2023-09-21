لجنه السياحة الثقافية تشيد بجهود الوزارة في فتح أسواق جديدة

أشاد محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، بقيام وزارة السياحة والآثار بفتح أسواق جديدة للجذب السياحي وتنوع الأسواق الوافدة إلى مصر، لكن هناك مصادر وأسواق سياحية أخرى يجب الذهاب إليها كالسوق الكورى فالسائح الكورى لا يقل أهمية عن الأمريكى الذي يقضي مدة طويلة خلال رحلته.

أضاف عثمان، لـ"الدستور"، أن أسواق الدنمارك والسويد والأسواق الاسكندنافية ودول جنوب شرق آسيا كالصين واليابان والهند تهتم بالسياحة الثقافية الممثلة فى القاهرة والأقصر وأسوان، لافتًا إلى أن تنوع الأسواق أفادتنا، فلم نشعر بغياب السوق الإنجليزي نظرًا إلى تنوع الأسواق وعندما فقدنا السوق الروسي فى وقت سابق حدثت هزة فى القطاع السياحي، خاصة في السياحة الشاطئية إلا أن حل محله السوق الأوكراني، لهذا فتنوع الأسواق مطلوب للغاية.

وطالب رئيس لجنة السياحة الثقافية بالأقصر وزارة السياحة بعمل دراسة حول الأسواق المتوقع قدومها حيث تم إجراء دراسة حول السوق الياباني حيث تم اكتشاف أن هناك 17 مليون سائح متوقعين لزيارة مصر التي يضعونها على أجندتهم للسفر:"من المهم إجراء مثل هذه الدراسات، خاصة أنها تعرفنى بحجم الأعداد السياحية الوافدة إلى أم الدنيا، كما أنها تحول القطاع السياحي من صناعه خدمية إلى استثمارية تستطيع الدولة الاستفادة منها على مستوى الاقتصاد القومى.